Zrinjski-Crystal Palace live: streaming gratis e diretta TV del match di Conference League

Zrinjski-Crystal Palace, live streaming gratis e diretta tv del match valevole per i playoff di Conference League e un posto agli ottavi.

Gennaro Dimonte 19 febbraio 2026 (modifica il 19 febbraio 2026 | 10:38)

Zrinjski-Crystal Palace è tra le otto sfide playoff di Conference League. Giovedì 19 febbraio alle 18:45 allo Stadion pod Bijelim Brijegom di Mostar ci si gioca una grossa fetta di qualificazione per entrambe agli ottavi di finale. Bosniaci per continuare a stupire in questa competizione, inglesi per tenere alta la tradizione del calcio britannico e per le ambizioni di vittoria del titolo.

Zrinjski-Crystal Palace, il momento delle due squadre — Zrinjski che ha malamente perso lo scontro diretto per il primo posto contro il Borac Banja Luka per 3-0 e ora insegue a quattro punti. Sconfitta pesante per un club che punta sempre a primeggiare nella propria nazione, per poi cercare la partecipazione alle coppe europee. Solo tre giornate fa aveva battuto proprio i rivali 0-1, sempre in campionato, avvicinandosi in classifica. L'obiettivo in Conference sarà quello di battere club con tradizioni diverse come quelli inglesi.

Glazier che hanno chiuso la Phase League di Conference League al decimo posto, non riuscendo per due punti nell'obiettivo di andare direttamente agli ottavi di finale da testa di serie. Tra i club con più tradizione della competizione, è sicuramente tra le più accreditate alla vittoria. Tuttavia i ragazzi allenati da Oliver Glasner non stanno passando un periodo positivo: un solo successo nelle ultime cinque partite e tredicesimo in Premier League, lontano dalla zona Europa.

Le probabili formazioni di Panathinaikos-Viktoria Plzen — ZRINJSKI (4-2-3-1): Karacic, Vranjkovic, Barisic, Dujmovic, Mamic; Savic, Djurasek, Cuze, Ivancic, Mikic; Majic. Allenatore: Igor Stimac

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Benitez, Richards, Lacroix, Riad; Munoz, Wharton, Kamada, Sosa; Johnson, Pino; Larsen. Allenatore: Oliver Glasner.