Match molto importante nella 28° giornata di Serie B tra Bari ed Empoli. Mercoledì 4 marzo, alle 20:00, nel turno infrasettimanale si affronteranno due squadre che concorrono praticamente per lo stesso obiettivo dopo le aspettative ben diverse di inizio stagione: la salvezza. Ci si aspetta una sfida dai toni agonistici molto alti e con qualche colpo di scena.
Bari-Empoli live: streaming gratis e diretta TV della sfida di Serie B
Bari-Empoli sarà visibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono in diretta i principali eventi di calcio a europeo e mondiale, inclusa tutta la Serie B. Il live della partita è offerto gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match presenti nel palinsesto giornaliero, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.
Il match sarà anche disponibile in diretta su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento, ma l’attivazione del conto gioco è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Bari-Empoli in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.
Bari-Empoli, il momento delle due squadre—
Il successo quasi inaspettato per 0-2 sul campo della Sampdoria ha portato in casa Bari una ventata di positività, nonostante la necessità di fare punti per uscire dalla zona rossa della classifica. A quota 25 alla 27° giornata, Moreno Longo dovrà tirare fuori il meglio dai suoi ragazzi se vuole perseguire questo "obiettivo" salvezza diventato tale.
Assolutamente non positivo il periodo dei toscani, provenienti da tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare. I punti di vantaggio dalla zona playout sono solo tre, motivi per il quale i ragazzi allenati da Alessio Dionisi non possono più permettersi ulteriori strisce negative. La vittoria fuori casa manca da quasi 2 mesi, quando l'Empoli riuscì a battere 0-1 il Cesena al "Manuzzi".
BARI (3-4-2-1): Cerofolini, Cistana, Odenthal, Mantovani; Piscopo, Maggiore, Artioli, Dorval; Cavuoti, Rao; Moncini. Allenatore: Moreno Longo
EMPOLI (3-5-2): Fulignati, Curto, Lovato, Obaretin; Candela, Magnino, Degli Innocenti, Ignacchiti, Elia; Shpendi, Nasti. Allenatore: Alessio Dionisi.
