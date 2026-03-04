Kakà è sicuro: “Il Milan può vincere il derby e riaprire il campionato”

Kakà ha studiato gestione sportiva a Harvard, ha frequentato i corsi di Fifa e Uefa, uno da allenatore in Brasile e fra le altre cose sogna un futuro da dirigente e magari un nuovo capitolo col Milan. "Ho avuto buoni maestri: Berlusconi, Galliani, Braida, Leonardo, senza dimenticare Florentino a Madrid", ha raccontato l'ex calciatore in una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. "Da giocatore studiavo il loro lavoro, adesso mi occupo di marketing sportivo e chissà che cosa potrebbe succedere nei prossimi anni. Il rapporto con il Milan è stato e sarà sempre speciale per me". <<<CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL>>>