Monza-Palermo live: streaming gratis e diretta TV della sfida di Serie B

Monza-Palermo, live streaming gratis e diretta tv del match valevole per la 30° giornata di Serie B: si gioca per la promozione in Serie A.

Gennaro Dimonte 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 18:49)

Big match in Serie B, sabato 14 marzo alle 17:15, all'UPower Stadium tra Monza e Palermo. Il 30° turno di questo campionato bellissimo e sempre imprevedibile sarà fondamentale per il cammino di entrambe, focalizzate sull'obiettivo Serie A. Giocatori di alto livello faranno da spola a quello che si prospetta un match da guardare fino all'ultimo minuto di recupero.

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Monza-Palermo, il momento delle due squadre — Sembrava andare tutto per il verso giusto per i brianzoli, poi il 4-2 subito dallo Spezia rischia di compromettere i piani di promozione diretta in Serie A. Infatti Frosinone e Palermo hanno accorciato dal Monza, ritrovandosi rispettivamente a -2 e -3. Prima di allora i ragazzi allenati da Paolo Bianco venivano da una serie di quattro successi consecutivi, 8 nelle ultime dieci.

Rosanero che hanno dimenticato in fretta il clamoroso passo falso di Pescara, battendo il Mantova in casa 2-1 e la Carrarese 0-1. Numeri che hanno permesso al Palermo di restare in scia della seconda in classifica, appunto il Monza. Le statistiche non mentono: una sola sconfitta nel 2026 fuori casa per i siciliani, per risalire alla seconda bisogna andare a novembre 2025, contro la Virtus Entella.

Le probabili formazioni di Monza-Palermo — MONZA (3-5-2): Thiam, Birindelli, Delli Carri, Lucchesi; Ciurria, Hernani, Obiang, Pessina, Azzi; Cutrone, Mota. Allenatore: Paolo Bianco

EMPOLI (3-4-2-1): Joronen, Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo. Allenatore: Filippo Inzaghi