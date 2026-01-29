derbyderbyderby calcio italiano Bari-Palermo live: streaming gratis e diretta TV del match di Serie B

Bari Palermo
Bari-Palermo, live streaming gratis e diretta tv del match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B.
Gennaro Dimonte
La ventiduesima giornata di Serie B vede contrapposte Bari e Palermo. Allo stadio "San Nicola" va in scena una sfida importante per la stagione di entrambe. Pugliesi a caccia di altri tre punti per centrare l'obiettivo salvezza diretta, rosanero che devono trovare continuità in trasferta dopo tre pareggi consecutivi. Appuntamento a venerdì 30 gennaio alle ore 20:30.

Dove vedere Bari-Palermo in diretta TV e streaming gratis

Bari-Palermo sarà visibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono in diretta i principali eventi di calcio a europeo e mondiale, inclusa tutta la Serie B. Il live della partita è offerto gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match presenti nel palinsesto giornaliero, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Il match sarà anche disponibile in diretta su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento, ma l’attivazione del conto gioco è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Bari-Palermo in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

    • Bari-Palermo, il momento delle due squadre

    Vittoria fondamentale per i pugliesi sul campo del Cesena. L'1-2 maturati al "Manuzzi" non ha portato il Bari fuori dalla zona rossa ma in coabitazione con quattro squadre, in lotta per la salvezza diretta senza passare dai playout. Tre punti che arrivano dopo due 1-0 di fila subiti da Juve Stabia e Carrarese e un digiuno di vittorie che durava dal 2 novembre, data della vittoria per 1-0 ancora una volta contro i bianconeri.

    Altalenante il rendimento dei siciliani, che hanno come obiettivo quello della promozione in Serie A. Soprattutto fuori casa, i rosanero provengono da tre pareggi consecutivi, contro Modena, Mantova e Avellino. Il successo manca dal 7 dicembre, data dell'1-3 al "Castellani" contro l'Empoli. A quota 38, a sei punti dal Venezia secondo, c'è da migliorare lo score fuori dallo stadio "Barbera" se si vuole puntare in alto.

    Bari-Palermo live: streaming gratis e diretta TV del match di Serie B- immagine 5
    L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola posa con l'allenatore del Palermo Filippo Inzaghi durante l'amichevole pre-campionato tra Palermo FC e Manchester City FC allo Stadio Renzo Barbera il 9 agosto 2025 a Palermo

    Le probabili formazioni di Bari-Palermo

    BARI (3-4-2-1): Cerofolini, Cistana, Pucino, Nikolaou; Mane, Braunoder, Verreth, Dorval; De Pieri, Rao; Gytkjaer. Allenatore: Moreno Longo

    PALERMO (3-4-2-1): Joronen, Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo. Allenatore: Filippo Inzaghi.

