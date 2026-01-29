Bari-Palermo live: streaming gratis e diretta TV del match di Serie B

Bari-Palermo, live streaming gratis e diretta tv del match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B.

La ventiduesima giornata di Serie B vede contrapposte Bari e Palermo. Allo stadio "San Nicola" va in scena una sfida importante per la stagione di entrambe. Pugliesi a caccia di altri tre punti per centrare l'obiettivo salvezza diretta, rosanero che devono trovare continuità in trasferta dopo tre pareggi consecutivi. Appuntamento a venerdì 30 gennaio alle ore 20:30.

Bari-Palermo sarà visibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, e anche in diretta su Sky Sport e DAZN.

Il match sarà anche disponibile in diretta su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento, ma l’attivazione del conto gioco è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Bari-Palermo in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Bari-Palermo, il momento delle due squadre — Vittoria fondamentale per i pugliesi sul campo del Cesena. L'1-2 maturati al "Manuzzi" non ha portato il Bari fuori dalla zona rossa ma in coabitazione con quattro squadre, in lotta per la salvezza diretta senza passare dai playout. Tre punti che arrivano dopo due 1-0 di fila subiti da Juve Stabia e Carrarese e un digiuno di vittorie che durava dal 2 novembre, data della vittoria per 1-0 ancora una volta contro i bianconeri.

Altalenante il rendimento dei siciliani, che hanno come obiettivo quello della promozione in Serie A. Soprattutto fuori casa, i rosanero provengono da tre pareggi consecutivi, contro Modena, Mantova e Avellino. Il successo manca dal 7 dicembre, data dell'1-3 al "Castellani" contro l'Empoli. A quota 38, a sei punti dal Venezia secondo, c'è da migliorare lo score fuori dallo stadio "Barbera" se si vuole puntare in alto.

Le probabili formazioni di Bari-Palermo — BARI (3-4-2-1): Cerofolini, Cistana, Pucino, Nikolaou; Mane, Braunoder, Verreth, Dorval; De Pieri, Rao; Gytkjaer. Allenatore: Moreno Longo

PALERMO (3-4-2-1): Joronen, Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo. Allenatore: Filippo Inzaghi.