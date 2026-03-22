Fiorentina-Inter live: streaming gratis e diretta TV della sfida di Serie A

Fiorentina-Inter, live streaming gratis e diretta tv della sfida valida per la 30° giornata di Serie A: è il match serale della domenica.

Gennaro Dimonte 22 marzo 2026 (modifica il 22 marzo 2026 | 10:49)

Posticipo domenicale della 30° giornata di Serie A che propone un bellissimo match tra Fiorentina e Inter. Allo stadio "Artemio Franchi", alle 20:45, va in scena una sfida tra i padroni di casa che devono trovare punti utili per la salvezza e i nerazzurri, con l'obiettivo di scacciare nuovamente Napoli e Milan dalla corsa per lo Scudetto.

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Fiorentina-Inter, il momento delle due squadre — Fiorentina che ha raccolto ben 10 punti nelle ultime cinque giornate, utili per uscire dalla zona salvezza ma non in maniera definitiva. Servirà farne altri per raggiungere quello che è ormai diventato l'obiettivo primario. C'è poi la Conference League, competizione sempre cara alla viola, dove ci saranno da giocare i quarti di finale contro il Crystal Palace.

Periodo più complicato della stagione per i nerazzurri, reduci da un pareggio e una sconfitta rispettivamente contro Atalanta e Milan. I punti di vantaggio sulle rivali si sono assottigliati, con le prossime sfide che potrebbero essere importantissime in ottica Scudetto. Questo va a mettere ulteriore pressione sulla capolista in vista di questo match al "Franchi".

Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter — Pochissime defezioni per Vanoli che può schierare quasi per intero la formazione titolare, tranne Solomon out per infortunio. Ci sarà Kean davanti, Fagioli invece in cabina di regia. Senza Lautaro, Chivu si affiderà di nuovo alla coppia Esposito-Thuram davanti. A centrocampo Barella e Calhanoglu ai lati e Zielinski a gestire la manovra.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea, Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Brescianini, Mandragora, Gudmunsson; Kean. Allenatore: Paolo Vanoli

INTER (3-5-2): Sommer, Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Calhanoglu, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Christian Chivu.