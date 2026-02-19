Panathinaikos-Viktoria Plzen live: streaming gratis e diretta TV del match di Europa League

Panathinaikos-Viktoria Plzen, live streaming gratis e diretta tv del match valevole per i playoff di Europa League e un posto agli ottavi.

Gennaro Dimonte 19 febbraio 2026 (modifica il 19 febbraio 2026 | 10:04)

In Europa League è tempo di playoff e la sfida tra Panathinaikos e Viktoria Plzen è tra le più interessanti. Giovedì 19 febbraio alla Doosan Arena di Plzen va in scena l'andata di questa partita che promette spettacolo e possibili colpi di scena. Tutti incollati sul divano alle 21:00 per vedere questo incrocio tra Grecia e Repubblica Ceca che spesso si ripercuote in questa competizione.

Vuoi vedere il match senza costi aggiuntivi? Hai 3 scelte:

Panathinaikos-Viktoria Plzen sarà visibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA. Il match sarà anche disponibile in diretta su Sky Sport e DAZN.

Il match sarà anche disponibile in diretta su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento, ma l’attivazione del conto gioco è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Panathinaikos-Viktoria Plzen in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Panathinaikos-Viktoria Plzen, il momento delle due squadre — Non è proprio un mese da ricordare, quello di febbraio, per i greci. L'eliminazione cocente in coppa contro il Paok nel doppio confronto ha lasciato strascichi anche in Super League. Il quinto posto, a sei punti del Levadiakos e dalla lotta al titolo, cozza con la tutto sommato buona fase a gironi in Europa League. Due 1-1 di fila per il Panathinaikos, contro Ferencvaros e Roma, che sono valsi i playoff.

In serie di vittorie da quattro partite in campionato, il Viktoria Plzen è tornato a giocare dopo la sosta dovuta al freddo in Repubblic Ceca. Il quarto posto, a -11 dalla capolista Slavia Praga, impone ai ragazzi allenati da Martin Hysky prestazioni di livello in Europa League. Qualificazione ai playoff arrivata nel finale dopo aver battuto il Basilea in trasferta nell'ultima giornata della Phase League.

Le probabili formazioni di Panathinaikos-Viktoria Plzen — PANATHINAIKOS (3-4-2-1): Lafont, Palmer-Brown, Touba, Katris; Calabria, Gnezda Cerin, Bakasetas, Hernandez; Taborda, Andino; Tetteh. Allenatore: Rafael Benitez

VIKTORIA PLZEN (4-3-1-2): Wiegele, Memic, Jemelka, Spacil, Doski; Hrosovsky, Cerv, Souare; Visinsky; Vydra, Lawal. Allenatore: Martin Hysky.