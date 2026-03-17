Frosinone-Bari live: streaming gratis e diretta TV della sfida di Serie B

Frosinone-Bari, live streaming gratis e diretta tv della sfida valida per la 31° giornata di Serie B: c'è il turno infrasettimanale.

Gennaro Dimonte 17 marzo 2026 (modifica il 17 marzo 2026 | 10:22)

Turno infrasettimanale di Serie B che vede contrapposte Frosinone e Bari. La 31° giornata mette difronte due squadre con obiettivi completamente diversi: i ciociari per la promozione in Serie A, i pugliesi per la permanenza senza passare dai playout. Appuntamento a mercoledì 18 marzo alle ore 19:00 allo stadio "Benito Stirpe".

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Frosinone-Bari, il momento delle due squadre — Frosinone che proviene da quattro pareggi in cinque match, numeri che hanno portato i ciociari a perdere i primi due posti che valgono la promozione diretta. Il 2-2 di Cesena e la conseguente vittoria del Monza contro il Palermo ha portato la distanza dalla seconda posizione a quattro punti.

Periodo tutto sommato positivo per i pugliesi che, nelle ultime cinque partite, ne hanno vinte tre. I dieci punti conquistati hanno permesso ai ragazzi allenati da Moreno Longo di guardare con più ottimismo alla salvezza diretta, esattamente a quota 31 come i biancorossi. Pesa il 4-0 subito a Pescara che va a danneggiare il rendimento in trasferta.

Le probabili formazioni di Frosinone-Bari — FROSINONE (4-3-3): Palmisani, Oyono, Calvani, Gelli, Corrado; Calò, Koutsoupias, Cichella; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze. Allenatore: Massimiliano Alvini

BARI (3-4-2-1): Cerofolini, Cistana, Odenthal, Mantovani; Piscopo, Maggiore, Artioli, Dorval; Esteves, Rao; Moncini. Allenatore: Moreno Longo.