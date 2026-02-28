Cremonese-Milan, il pronostico di DDD: missione rivincita per i rossoneri

Cremonese-Milan, il pronostico della redazione di DDD del lunch match domenicale della 27° giornata di Serie A: missione rivincita per i rossoneri.

Gennaro Dimonte 28 febbraio - 20:17

Cremonese-Milan è una delle partite più interessanti della 27° giornata di Serie A. Domenica 1 marzo allo stadio "Zini" di Cremona entrambe le squadre si giocano tanto, sia in ottica salvezza che Scudetto. Appuntamento alle ore 12:30 per questa sfida che promette scintille e colpi di scena spettacolari. Questo il pronostico della redazione di DDD sul match.

Cremonese-Milan, il momento di forma delle due squadre — Grigiorossi in piena crisi di risultati e ora in lotta per non retrocedere dopo essere stata la sorpresa del girone di andata. Solo tre punti raccolti nel 2026, frutto di altrettanti pareggi e sei sconfitte. La vittoria manca dal 7 dicembre 2025, allo "Zini", nello scontro diretto contro il Lecce (2-0).

Rossoneri che vedono le vetta distante ben dieci punti e occupata dall'Inter, avversario nel derby nella settimana successiva a questa sfida contro la Cremonese. L'obiettivo è anche tenere a debita distanza le altre rivali per la prossima partecipazione alla Champions League, con la sconfitta interna rimediata contro il Parma che rischia di compromettere la stagione.

Le probabili formazioni — Potrebbe esserci Sanabria al fianco di Bonazzoli nel 3-5-2 collaudato di Davide Nicola. Baschirotto in dubbio, al suo posto è pronto Folino. Allegri intenzionato a far tornare titolare Christian Pulisic dopo le diverse panchine delle ultime partite. Con Gabbia infortunato, sarà Estupinan a giocare al suo posto.

CREMONESE (3-5-2): Audero, Terracciano, Folino, Luperto; Zerbin, Thorsby, Vandeputte, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Davide Nicola

MILAN (3-5-2): Maignan, Tomori, De Winter, Estupinan; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Cremonese-Milan, il pronostico di DDD — Vedendo la situazione delle due squadre, sembrerebbe semplice pronosticare una vittoria del Milan ma la partita di andata insegna che la Cremonese ha tutte le carte in regola per fare risultato. Solo 3 punti nel 2026 per i grigiorossi, un pareggio e una sconfitta nelle ultime due per i rossoneri: la battaglia è assicurata.

PRONOSTICO: X O GOAL