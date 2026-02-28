La Cremonese tornerà a giocare in casa nel suo stadio, il Giovanni Zini. L'avversario sarà ilMilan di Massimiliano Allegri con qui la squadra di casa allenata da Davide Nicola ha già conquistato 3 dei 24 punti totali. Il cammino per raggiungere la salvezza è ancora lungo ma il tecnico della Cremonese si è espresso in modo positivo alla vigilia del match. Spensieratezza e fiducia sono le parole che saranno il mantra fino a fine stagione: "Questa squadra ha ciò che serve per raggiungere l’obiettivo: chi mantiene lo spirito e la forza di volontà fino alla fine è colui che ce la fa".