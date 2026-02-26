Il Milan stupisce tutti e presenta il quarto kit gara: “Benvenuti all’inferno”

Grande novità in casa Milan, con la presentazione del quarto kit gara in collaborazione con Slam Jam, brand simbolo della cultura contemporanea italiana, che ha mandato in visibilio i tifosi. "Benvenuti all'inferno" svetta nella presentazione, con una maglia in stile vintage con le fiamme per una "squadra di diavoli", con l'iconico simbolo rossonero che, ispirato ai bozzetti originali del disegnatore Bruno Prosdocimi, si estende sul fronte e sul retro della maglia e compare nascosto nella fodera della Limited Edition. Un richiamo all'intensità, all'orgoglio e alla tradizione, unendo in un fil rouge la passione e lo stile. La maglia è stata indossata durante la gara contro il Parma e in vendita nelle versioni Player e Limited. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>