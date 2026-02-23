Il Parma ringrazia Troilo all'80' e festeggia la storica vittoria di misura contro il Milan a San Siro, facendo partire la festa al triplice fischio finale. Un momento incredibile per al squadra di Cuesta che si gode il terzo successo consecutivo...

Una notte magica a San Siro per il Parma, che ringrazia la rete di testa all'80' di Troilo e conquista la vittoria di misura contro il Milan. Non sono mancate le polemiche in una gara ricca di colpi di scena, decisioni arbitrali contrastanti e la paura per il colpo subito da Loftus-Cheek uscito in barella, sancendo il successo per i crociati di Cuesta. Non solo tre punti indispensabili per scalare la classifica ma che regala anche la terza vittoria consecutiva, con la festa dei calciatori in campo e dei tifosi presenti nel settore ospiti a Milano. Video credits: Parma, Instagram.