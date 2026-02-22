Il Milan si appresta ad affrontare il Parma in una sfida che, nonostante il divario in classifica, nasconde insidie tattiche e psicologiche da non sottovalutare. Reduci da un pareggio che ha lasciato qualche dubbio sulla capacità di chiudere i match dominati sul piano del palleggio , i rossoneri si trovano di fronte a un avversario che ha già dimostrato di saper soffrire e colpire con cinismo.

La chiave della partita risiederà nella capacità della squadra di Allegri di mantenere alta l'intensità senza perdere l'equilibrio difensivo; specialmente contro una formazione che fa della rapidità nelle ripartenze la sua arma migliore. Per il Milan non è solo una questione di punti, ma di maturità: riuscire a imporre il proprio ritmo contro una squadra "scorbutica" come il Parma è il test necessario per confermare le ambizioni d'alta classifica. La gestione dei momenti di stanca della gara e la precisione negli ultimi trenta metri saranno i fattori determinanti per evitare nuovi passi falsi e riprendere la corsa con decisione.