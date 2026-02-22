derbyderbyderby calcio italiano serie a Verso Milan-Parma, una partita piena di insidie: non è solo questioni di punti!

Verso Milan-Parma, una partita piena di insidie: non è solo questioni di punti!

Milan Parma
I rossoneri per restare in scia dei cugini nerazzurri, andati a +10: ma la partita contro i Ducali nasconde pericoli da non sottovalutare
Samuele Amato
Il Milan si appresta ad affrontare il Parma in una sfida che, nonostante il divario in classifica, nasconde insidie tattiche e psicologiche da non sottovalutare. Reduci da un pareggio che ha lasciato qualche dubbio sulla capacità di chiudere i match dominati sul piano del palleggio, i rossoneri si trovano di fronte a un avversario che ha già dimostrato di saper soffrire e colpire con cinismo.

PISA, ITALIA - 13 FEBBRAIO: Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, reagisce durante la partita di Serie A tra Pisa SC e Milan all'Arena Garibaldi il 13 febbraio 2026 a Pisa, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

La chiave della partita risiederà nella capacità della squadra di Allegri di mantenere alta l'intensità senza perdere l'equilibrio difensivo; specialmente contro una formazione che fa della rapidità nelle ripartenze la sua arma migliore. Per il Milan non è solo una questione di punti, ma di maturità: riuscire a imporre il proprio ritmo contro una squadra "scorbutica" come il Parma è il test necessario per confermare le ambizioni d'alta classifica. La gestione dei momenti di stanca della gara e la precisione negli ultimi trenta metri saranno i fattori determinanti per evitare nuovi passi falsi e riprendere la corsa con decisione. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>

