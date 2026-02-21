Domenica 22 febbraio alle ore 18:00, gli uomini di Max Allegri ospita la squadra di Carlos Cuesta: dove vedere il match

Domenico Ciccarelli Redattore 21 febbraio 2026 (modifica il 21 febbraio 2026 | 19:02)

La sfida dello Stadio San Siro apre la domenica sera della 26a giornata di Serie A. Quella tra il Milan di Massimiliano Allegri e il Parma di Carlos Cuesta sicuramente sarà una gara molto insidiosa, e per nulla scontata. Novanta minuti in cui la squadra rossonera vorrà continuare la sua marcia, finora, molto positiva, e dove la formazione parmense cercherà di rubare punti importanti per la salvezza.

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Dove vedere Milan-Como in diretta TV e streaming gratis — Milan-Parma, in programma domenica 22 febbraio alle ore 18:00, sarà trasmessa in diretta su DAZN, piattaforma esclusiva per gara del massimo campionato italiano. La gara del Sans Siro si potrà, dunque, assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast. Inoltre, la sfida tra la formazione rossonera e il club parmense sarà trasmessa anche su Sky e ovviamente Now, grazie alla co-esclusiva del match.

Il momento delle due squadre — Il pareggio nel recupero della 24ª giornata di Serie A contro il Como allontana leggermente i sogni Scudetto, ma il Milan non vuole demordere e, come dichiarato da Allegri, cercherà di consolidare il secondo posto tenendo lontano le rivali e, chissà, con la consapevolezza che l’Inter potrebbe rallentare. Con la squadra di Carlos Cuesta, il club rossonero ha bisogno di una vittoria.

Il Parma, invece, continua la sua lotta per la salvezza, tenendo la zona rossa più lontana possibile: importantissima la vittoria ottenuta nella scorso turno contro l'Hellas Verona, dove, dopo una gara bloccata nonostante l'inferiorità numerica degli scaligeri, Mateo Pellegrino ha regalato sul finale tre punti d'oro alla squadra parmense.

Milan-Parma: le probabili formazioni — Può sorridere il Milan: torna Adrien Rabiot, uomo fondamentale per i rossoneri. Col Como l’assenza del francese ha pesato eccome. Cuesta, invece, si affida a Strefezza e Pellegrino, i quali guideranno la fase offensiva del Parma.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana Y., Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri

PARMA (3-5-1-1): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabè, Keita M., Sorensen O., Valeri; Strefezza; Pellegrino M. All. Cuesta