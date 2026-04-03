Ajax-Twente vale più di un quarto posto: c’è di mezzo anche la Champions League

Ajax-Twente, oltre a essere uno dei match più belli in Olanda, è fondamentale per per la zona Europa: c'è di mezzo anche la Champions.

Gennaro Dimonte 3 aprile 2026 (modifica il 3 aprile 2026 | 09:32)

Ajax-Twente non rappresenta solo il big match della 28° giornata di Eredivisie ma mette in palio molto di più. I due club sono separati infatti da un punto, con i lancieri in zona Europa League e i cavalli che ora come ora parteciperebbe alla seconda fase per l'approdo in Conference League. Ci si gioca la vita, l'Europa e probabilmente anche una possibilità di andare in Champions League. Appuntamento imperdibile alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam sabato 4 aprile alle 21:00.

Quanto vale Ajax-Twente per la classifica? — L'Ajax per tornare a giocare la Champions League, il Twente per agguantare quantomeno l'Europa League. Il match che andrà in scena domenica 4 aprile alla Johan Cruyff Arena è di quelli che possono decidere definitivamente le sorti dell'intero campionato, titolo a parte.

I lancieri hanno quasi l'obbligo annuale di giocare la Champions ogni anno, come fatto da 20 anni a questa parte. Uno dei club più titolati e longevi del panorama calcistico olandese rischia di non piazzarsi tra le prime tre. Infatti è la sorpresa Nec Nijmegen, a quota 50 punti, a precedere la società della capitale e ad andare vicinissima alla prima apparizione, seppur per i preliminari, in Champions League dopo le tre volte in Coppa Uefa di cui l'ultima nel 2008-2009. Due punti in più dell'Ajax, attualmente a 48.

Possibilità concrete di terzo posto anche per il Twente, ora quinto a 47 prima dello scontro diretto. I rossi sono praticamente certi di giocare per l'approdo in Conference League (già 2 volte per loro) ma la volontà di andare oltre è tantissima. I cavalli sono spesso presenti in Europa League, con ben 20 presenze e la finale persa nel 1974-1975 contro il Borussia Monchengladbach nel doppio confronto. Cinque invece le edizioni di Champions League in cui il Twente ha partecipato, di cui l'ultima che coincide con il nuovo format del 2024-2025.

Ora una sfida che vale tutto per entrambe e per il movimento olandese, sempre attento al rinnovamento e allo sviluppo del calcio.