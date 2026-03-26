Dai ticket ai pass VIP, il club olandese si lecca le ferite dopo un danno tutt'altro che leggero

Michele Massa 26 marzo - 12:59

La stagione dell'Ajaxcontinua tra tanti bassi e pochi alti. Salutata la Champions League prematuramente e consegnato il campionato al PSV con quasi due mesi d'anticipo, prova a guardare in avanti. Ma nelle ultime ore è arrivata l'ennesima "batosta stagionale", questa volta però arriva dal mondo dell'informatica. L'Ajax ha infatti subito un enorme attacco hacker che ha compromesso dati, abbonamenti e carte di credito di oltre 300 mila tifosi e del direttore generale del club, Menno Geelen.

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Oltre 300 mila tifosi coinvolti nell'attacco hacker subito dall'Ajax — Secondo quanto riportato dai media locali, l'attacco è avvenuto nella giornata di ieri. Oltre 300 mila tifosi si sono ritrovati danneggiati. Chi ha perso la propria carta di credito, chi invece ha visto il proprio abbonamento ceduto. Per i "più fortunati" invece l'abbonamento è magicamente comparso gratuitamente. Tra le vittime del colpo c'è anche il direttore generale Menno Geelen, a cui sarebbe stato hackerato il proprio conto bancario e utilizzato per comprare una serie di abbonamenti VIP per alcuni tifosi.

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Ma i danni non finiscono qui, il "colpo" è stato molto più interno. Gli hacker sono riusciti ad entrare anche nella banca dati del club, cambiando divieti di ogni genere. Da quello per le trasferte a quello d'accesso nel proprio stadio. Una batosta che in termini economici è costato non poco all'Ajax che ora dovrà risarcire tutte le vittime.

Le indagini sono partite, come riferito dallo stesso Menno Geelen, gli hacker una volta trovati subiranno pene molto pesanti. Per ora però non ci sono ulteriori novità, nel mentre i tifosi delusi ed amareggiati hanno sottolineato la propria rabbia sui social, per chiudere un cerchio ad una stagione "nata storta" sul rettangolo verde.

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