Ufficiale, Oscar García nuovo allenatore dell’Ajax: sostituirà Fred Grim

L' Ajax ha deciso di affidare il ruolo di tecnico della Prima Squadra ad Oscar García . Fino a questo momento, infatti, sulla panchina della squadra che milita in Eredivisie c'era Fred Grim , che ha ricoperto il ruolo di allenatore ad interim. Il club proveniente da Amsterdam, quindi, ha optato per la soluzione interna visto che lo spagnolo nato nel 1973, da quest'anno, ha iniziato ad allenare lo Jong Ajax , vale a dire la squadra delle riserve.

"Oscar García sostituirà Fred Grim. L'allenatore dello Jong Ajax assumerà, con effetto immediato, la guida della prima squadra dell'Ajax. Grim tornerà al suo ruolo all'interno del settore giovanile dell'Ajax. Il direttore tecnico Jordi Cruijff: 'Fred e io abbiamo parlato oggi di cosa sia meglio per il club. Insieme abbiamo concordato che qualcosa deve cambiare. È intervenuto in un periodo difficile e ha fatto tutto il possibile. Gli siamo grati per questo. Oscar porterà a termine la stagione. I prossimi mesi sono molto importanti per il club. Abbiamo ancora otto partite da giocare e dobbiamo sfruttarle al massimo insieme'".