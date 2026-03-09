L'Ajax ha deciso di affidare il ruolo di tecnico della Prima Squadra ad Oscar García. Fino a questo momento, infatti, sulla panchina della squadra che milita in Eredivisie c'era Fred Grim, che ha ricoperto il ruolo di allenatore ad interim. Il club proveniente da Amsterdam, quindi, ha optato per la soluzione interna visto che lo spagnolo nato nel 1973, da quest'anno, ha iniziato ad allenare lo Jong Ajax, vale a dire la squadra delle riserve.
Eredivisie
Ufficiale, Oscar García nuovo allenatore dell’Ajax: sostituirà Fred Grim
Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.
Oscar García nuovo allenatore dell'Ajax: il comunicato ufficiale—
Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il club proveniente da Amsterdam ha annunciato il nome del nuovo allenatore. Ecco quanto dichiarato insieme alle parole di Jordi Cruijff, direttore tecnico dei Lancieri:
"Oscar García sostituirà Fred Grim. L'allenatore dello Jong Ajax assumerà, con effetto immediato, la guida della prima squadra dell'Ajax. Grim tornerà al suo ruolo all'interno del settore giovanile dell'Ajax. Il direttore tecnico Jordi Cruijff: 'Fred e io abbiamo parlato oggi di cosa sia meglio per il club. Insieme abbiamo concordato che qualcosa deve cambiare. È intervenuto in un periodo difficile e ha fatto tutto il possibile. Gli siamo grati per questo. Oscar porterà a termine la stagione. I prossimi mesi sono molto importanti per il club. Abbiamo ancora otto partite da giocare e dobbiamo sfruttarle al massimo insieme'".
Di seguito, i nomi che comporranno lo staff tecnico: "Anche Carlos García (vice allenatore), Juan Pablo Colinas (preparatore dei portieri) ed Enrique Sanz (preparatore atletico), che hanno iniziato a lavorare con García allo Jong Ajax un mese fa, entreranno a far parte dello staff tecnico della prima squadra dell'AFC Ajax. Lo Jong Ajax sarà ora guidato da Paul Nuijten. Anche Urby Emanuelson entrerà a far parte dello staff tecnico dello Jong Ajax".
Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Sisal.
Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da GoldBet.
Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Lottomatica.
La carriera di García—
Dopo una carriera da calciatore passata soltanto in Spagna, durante la quale ha vinto quattro volte la Liga con la maglia del Barcellona, il classe 1973 ha iniziato ad allenare come vice della Nazionale Catalana ed in seguito nel settore giovanile Blaugrana. Nella stagione 2012/2013 vince il suo primo titolo nazionale della sua carriera da allenatore, ovvero il campionato israeliano sulla panchina del Maccabi Tel Aviv.
Successivamente, dopo due esperienze inglesi sulle panchine di Brighton e Watford, passa al Red Bull Salisburgo e conquista due Bundesliga austriache ed altrettante coppe nazionali tra il 2016 ed il 2017. In seguito, siede su diverse panchine tra cui quelle di Olympiakos, Celta Vigo e Stade Rennais. Quest'anno, dopo aver concluso la sua esperienza messicana con il Guadalajara, ha iniziato la sua esperienza olandese sulla panchina dello Jong Ajax.
Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono din guardare il calcio e altri sport in streaming gratis.
© RIPRODUZIONE RISERVATA