Ajax, Zinchenko dovrà operarsi al ginocchio: stagione finita per l’ucraino

Dopo meno di venti minuti in due partite con la nuova maglia, l'ex calciatore dell'Arsenal ha terminato anzitempo la sua stagione

Jacopo del Monaco 17 febbraio - 10:50

L'avventura di Oleksandr Zinchenko con la maglia dell'Ajax non ha avuto il migliore degli inizi. Anzi, si può dire che è cominciata nel peggiore dei modi. Alla sua seconda partita con il club di Eredivisie, infatti, il classe 1996 ha dovuto lasciare il campo dopo i primi tre minuti di gioco dopo aver subito fallo ed esser caduto in maniera pesante sulla gamba sinistra. Dopo i vari controlli effettuati, l'Ajax ha comunicato che il giocatore ha rimediato un infortunio al ginocchio e, di conseguenza, dovrà operarsi. La stagione dell'ucraino, che sui social ha parlato di quanto accaduto, è terminata in anticipo.

Ajax, stagione finita per Zinchenko: dovrà operarsi al ginocchio — Nella sessione di calciomercato invernale di quest'anno, i Lancieri hanno acquistato Zinchenko dall'Arsenal. In seguito, il terzino ha esordito con la sua nuova squadra al minuto 76 della partita contro l'AZ Alkmaar. Lo scorso sabato, Fred Grim decide di schierare l'ucraino dal primo minuto contro il Fortuna Sittard. Tuttavia, a causa di un fallo subito, l'ex Manchester City ha lasciato il campo dopo tre minuti.

Con un comunicato ufficiale, l'Ajax ha annunciato che l'ucraino dovrà sottoporsi ad un intervento al ginocchio: "Oleksandr Zinchenko non giocherà per un lungo periodo. Il difensore ha subito un infortunio al ginocchio lo scorso fine settimana nelle fasi iniziali della partita casalinga contro il Fortuna Sittard alla Johan Cruijff ArenA. Gli esami in ospedale hanno evidenziato la necessità di un intervento chirurgico, che verrà effettuato a breve. Il 29enne nazionale ucraino dovrà quindi affrontare un lungo periodo di riabilitazione, il che significa che non giocherà più in questa stagione".

Sul suo profilo Instagram, il calciatore ucraino ha voluto spendere qualche parole su quest'infortunio ed il conseguente intervento a cui dovrà sottoporsi. Ecco cos'ha scritto: "Devastato. Ancora non riesco a credere a quel che è successo. Dal primo giorno in questa fantastica squadra e con le persone attorno a me, ho iniziato a sentirmi felice ritrovando il sorriso sul campo. Dal profondo del mio cuore mi sento dispiaciuto ed in colpa per l'Ajax, ma purtroppo non possiamo tenere sotto controllo questa situazione. Accetterò ed affronterò questa sfida insieme al più grande successo della mia vita: la famiglia. Tornerò presto e più forte".