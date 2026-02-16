L'ex calciatore di Arsenal e Manchester City ha subito un fallo cadendo in maniera pesante sulla gamba sinistra e si pensa ad un problema serio ai legamenti del ginocchio

Jacopo del Monaco 16 febbraio - 10:44

Nella sessione invernale di calciomercato terminata ad inizio mese, l'Ajax ha acquistato Oleksandr Zinchenko dall'Arsenal. Il calciatore, ad inizio stagione, aveva firmato per il Nottingham Forest con la formula del prestito stagionale. Avendo terminato anzitempo la sua esperienza con la maglia del Tricky Trees, il terzino ha potuto lasciare l'Inghilterra per poi andare in Olanda. Tuttavia, la sua nuova esperienza non ha avuto il migliore degli inizi. Sabato sera, infatti, a causa di un infortunio l'ex Manchester City ha lasciato il campo al terzo minuto della partita contro il Fortuna Sittard. Dopo l'incontro, il tecnico dell'Ajax Fred Grim ha parlato di quanto accaduto.

Ajax, infortunio per Zinchenko al terzo minuto della partita contro il Fortuna Sittard — Dopo aver iniziato la sua carriera con l'UFA, squadra russa, ed aver giocato in prestito al PSV nella stagione 2016/2017, Zinchenko si è trasferito in Inghilterra per vestire la maglia del Manchester City, club con cui ha vinto diversi titoli nazionali. Nel 2022 l'ucraino passa all'Arsenal con cui gioca per tre stagioni ed il club del Nord di Londra, per l'annata in corso, ha deciso di cederlo prima in prestito al Nottingham Forest e poi, a titolo definitivo, all'Ajax. Tuttavia, la seconda esperienza olandese del 29enne ha avuto un ottimo inizio.

Dopo l'esordio di quasi dieci giorni fa nell'ultimo quarto d'ora della gara terminata 1-1 in casa dell'AZ Alkmaar, Grim decide di schierare il terzino sinistro ucraino come titolare nel match contro il Fortuna Sittard, disputato sabato sera e terminato con una vittoria per 4-1. Dopo soli tre minuti di gioco, però, il calciatore ha dovuto lasciare il campo dopo aver subito fallo e la conseguente nonché pesante caduta sulla gamba sinistra. Si pensa, tra l'altro, ad un serio infortunio ai legamenti del ginocchio. Il sito olandese sportnieuws.nl ha riportato che Grim ha rilasciato, nel post-partita, delle dichiarazioni a riguardo: "Ho parlato un po' con lui all'intervallo e poi a fine gara. È un momento davvero difficile e non auguro ciò a nessuno. Lui è arrivato qui con le migliori intenzioni e da subito ha dimostrato di essere un vero mentore per i più giovani".