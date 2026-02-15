Dopo aver iniziato la stagione con Espirito Santo, aver avuto Postecoglou per circa un mese e Dyche per un centinaio di giorni, i Tricky Trees hanno scelto il nuovo tecnico

Jacopo del Monaco 15 febbraio - 13:44

Nel corso della giornata odierna, il Nottingham Forest ha annunciato l'arrivo di Vitor Pereira come nuovo allenatore della Prima Squadra. Il portoghese, infatti, ha firmato un contratto con la squadra inglese fino al giugno del 2027. Per i Tricky Trees, tra l'altro, si tratta del quarto tecnico stagionale. I Reds hanno iniziato l'annata con Nuno Espirito Santo, poi esonerato ad inizio settembre. Dopo di lui è stato ingaggiato Ange Postecoglou, che il Nottingham ha esonerato dopo 39 giorni. In seguito il club ha ingaggiato Sean Dyche, esonerato pochi giorni fa.

Vitor Pereira al Nottingham Forest: il comunicato ufficiale — Fino ad inizio novembre dello scorso anno, l'ex centrocampista nato nel 1968 sedeva sulla panchina del Wolverhampton. Il club, però, ha deciso di esonerarlo per i deludenti risultati in Premier League, visto che i Wolves si trovavano all'ultimo posto con soli due punti totalizzati. Col Nottingham Forest, il portoghese ha firmato un contratto che lo legherà alla squadra della massima divisione inglese fino al 2027. Di seguito, il comunicato ufficiale del Tricky Trees riguardante l'arrivo del nuovo tecnico:

"Il Nottingham Forest è lieto di confermare che Vítor Pereira è stato nominato capo allenatore con un contratto di 18 mesi.

Pereira ha iniziato la sua carriera da allenatore nel suo paese natale, il Portogallo, nel 2002. Dopo aver maturato una vasta esperienza in tutto il paese, ha assunto la guida del Porto nel 2011, dove ha trascorso due anni di grande successo guidando il club alla vittoria di due campionati consecutivi.

Dopo aver trascorso un periodo all'Al Ahli in Arabia Saudita, Periera si è poi trasferito all'Olympiacos nel gennaio 2015, vincendo la doppietta con la squadra del Pireo".

"Oltre alla sua vasta esperienza ai massimi livelli in tutto il mondo, Pereira ha anche allenato il Fenerbahçe in Turchia e lo Shanghai SIPG, club della Super League cinese, guidando quest'ultimo al suo primo titolo di campionato nella sua stagione d'esordio, prima di vincere la Supercoppa cinese. Ha anche ricoperto incarichi alla guida di club brasiliani come Corinthians e Flamengo.

Più recentemente, è stato allenatore dei Wolves, club di Premier League. Prendendo le redini del club in zona retrocessione, Pereira ha guidato la squadra a una serie di sei vittorie consecutive che ha contribuito alla salvezza nella stagione 2024/25. È stata la serie di vittorie più lunga di qualsiasi squadra nella massima serie la scorsa stagione, in una stagione che ha visto anche i Wolves segnare un numero record di gol in Premier League".