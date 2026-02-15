Il forte calciatore ha parlato nel post gara delle settimane difficili trascorse, tra numerose polemiche e voci dure nei confronti della squadra e dei giocatori, come sempre, senza peli sulla lingua.

Alessia Bartiromo 15 febbraio - 12:39

Il Real Madrid cala il poker vincendo 4-1 tra le mura amiche contro la Real Sociedad, mettendosi alle spalle il momento in salita: tra i protagonisti il capitano delle merengues Federico Valverde, autore di un'ottima prestazione e della rete che ha sancito il tris già nei primi 30 minuti di gioco. E' proprio lui che ha parlato nel post gara delle settimane difficili trascorse, tra numerose polemiche e voci dure nei confronti della squadra e dei giocatori, come sempre, senza peli sulla lingua.

Il Real Madrid cala il poker, lo sfogo di Valverde in conferenza stampa — La 24^ giornata de LaLiga ha regalato una vittoria convincente in casa Real Madrid, calando il poker al Bernabeu contro la Real Sociedad. Succede tutto nel primo tempo: apre le marcature al 5' Garcia Torres, poi il pareggio al 21' di Oyarzabal e i blancos dilagano con le reti di Valverde e la doppietta di Vinicius Junior. Dopo questo successo rotondo, il capitano madridista Federico Valverde ne ha approfittato in conferenza stampa per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, difendendo la squadra e il club.

"Per molte settimane abbiamo inghiottito molto fango e cattiverie gratuite ma ciò è servito a crescere come giocatori e come persone. Abbiamo attraversato momenti difficili meritati e questo ci ha reso ancor più maturi, cementando il gruppo. Non abbiamo vinto nulla l'anno scorso, non abbiamo mai guadagnato nulla e dovevamo schiarirci le idee e cambiare le cose che non andavano bene. Lo spogliatoio è sempre stato unito, ora è un buon momento e ce lo godiamo ma guai ad abbassare la guardia", dichiara Valverde.

Magic moment per i blancos e terza vittoria consecutiva — Valverde si è lasciato andare anche a un bel post sui social, celebrando sia la rete siglata ma anche la terza vittoria consecutiva, concludendo con un sentito: "Hala Madrid", forza Madrid. Tra i momenti più discussi della settimana, c'è stato quello della cena segreta, definita da molti media spagnoli come "momento di congiura" organizzato dalla squadra tutta a sorpresa, proprio per ritrovarsi e cementarsi. Un momento piacevole, goliardico e leggero, al quale hanno partecipato tutti i calciatori, propiziando il periodo più sereno anche in campo. Quella contro la Real Sociedad è stata infatti la terza vittoria consecutiva, con i blancos nuovamente al primo posto in classifica, in attesa del match del Barcellona in trasferta lunedì sera contro il Girona.