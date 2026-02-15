derbyderbyderby calcio estero Real Madrid, lo sfogo di Valverde: “Ci hanno buttato fango per settimane, ora basta”

LE PAROLE

Real Madrid, lo sfogo di Valverde: “Ci hanno buttato fango per settimane, ora basta”

Real Madrid Valverde
Il forte calciatore ha parlato nel post gara delle settimane difficili trascorse, tra numerose polemiche e voci dure nei confronti della squadra e dei giocatori, come sempre, senza peli sulla lingua. 
Alessia Bartiromo
Alessia Bartiromo

Il Real Madrid cala il poker vincendo 4-1 tra le mura amiche contro la Real Sociedad, mettendosi alle spalle il momento in salita: tra i protagonisti il capitano delle merengues Federico Valverde, autore di un'ottima prestazione e della rete che ha sancito il tris già nei primi 30 minuti di gioco. E' proprio lui che ha parlato nel post gara delle settimane difficili trascorse, tra numerose polemiche e voci dure nei confronti della squadra e dei giocatori, come sempre, senza peli sulla lingua.

Il Real Madrid cala il poker, lo sfogo di Valverde in conferenza stampa

—  

La 24^ giornata de LaLiga ha regalato una vittoria convincente in casa Real Madrid, calando il poker al Bernabeu contro la Real Sociedad. Succede tutto nel primo tempo: apre le marcature al 5' Garcia Torres, poi il pareggio al 21' di Oyarzabal e i blancos dilagano con le reti di Valverde e la doppietta di Vinicius Junior. Dopo questo successo rotondo, il capitano madridista Federico Valverde ne ha approfittato in conferenza stampa per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, difendendo la squadra e il club.

"Per molte settimane abbiamo inghiottito molto fango e cattiverie gratuite ma ciò è servito a crescere come giocatori e come persone. Abbiamo attraversato momenti difficili meritati e questo ci ha reso ancor più maturi, cementando il gruppo. Non abbiamo vinto nulla l'anno scorso, non abbiamo mai guadagnato nulla e dovevamo schiarirci le idee e cambiare le cose che non andavano bene. Lo spogliatoio è sempre stato unito, ora è un buon momento e ce lo godiamo ma guai ad abbassare la guardia", dichiara Valverde.

Real Madrid, Federico Valverde
MADRID, SPAGNA - 27 SETTEMBRE: Kylian Mbappe del Real Madrid esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra insieme al compagno di squadra Federico Valverde durante la partita di LaLiga EA Sports tra Atletico de Madrid e Real Madrid CF al Riyadh Air Metropolitano il 27 settembre 2025 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Magic moment per i blancos e terza vittoria consecutiva

—  

Valverde si è lasciato andare anche a un bel post sui social, celebrando sia la rete siglata ma anche la terza vittoria consecutiva, concludendo con un sentito: "Hala Madrid", forza Madrid. Tra i momenti più discussi della settimana, c'è stato quello della cena segreta, definita da molti media spagnoli come "momento di congiura" organizzato dalla squadra tutta a sorpresa, proprio per ritrovarsi e cementarsi. Un momento piacevole, goliardico e leggero, al quale hanno partecipato tutti i calciatori, propiziando il periodo più sereno anche in campo. Quella contro la Real Sociedad è stata infatti la terza vittoria consecutiva, con i blancos nuovamente al primo posto in classifica, in attesa del match del Barcellona in trasferta lunedì sera contro il Girona.

Leggi anche
Harry Kane, contro il Werder Brema arriva il gol numero 500 della carriera
Al-Nassr, Cristiano Ronaldo interrompe la protesta e torna al gol: ora sono 962

© RIPRODUZIONE RISERVATA