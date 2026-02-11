I due campioni hanno organizzato un momento per radunare tutta la squadra e passare una serata insieme tra buon cibo e musica, da adesso però non saranno più ammesse distrazioni.

Giorgio Abbratozzato 11 febbraio - 13:27

I giocatori del Real Madrid hanno deciso di uscire a cena in segreto in uno dei locali più esclusivi e riservati di tutta Madrid. I giocatori del club spagnolo si sono presentati tutti dal primo all'ultimo, persino chi non è solito presenziare ad eventi di questo tipo. Il conto finale da più di mille euro è stato diviso da Mbappè e Vinicius, un gesto simbolico da parte dei due leader in campo ma anche a cena.

I dettagli sulla cena del Real Madrid — Come riporta Marca, la cena si è tenuta al ristorante 61, nella centrale via José Abascal di Madrid. Un locale esclusivo, noto per l’elevato livello di privacy garantito ai suoi clienti. I giocatori si sono riuniti in una sala privata per avere maggiore tranquiillità, musica di sottofondo, tavoli bassi e un menù selezionato ad hoc. Il ristorante è noto per accogliere molte celebrità, e la cena si è tenuta in un clima di normalità fino al momento della foto postata da Vinicius Jr sulle sue storie Instagram.

Numerosi fotografi e giornalisti sono accorsi sul posto per documentare l’uscita dei calciatori dal locale. Vinícius ha fatto un bel gesto pubblicando una foto di squadra, ma nell’era dei social gli utenti hanno subito individuato il ristorante, facendo rapidamente il giro del web.

Cosa hanno mangiato? — La squadra ha provato un menù che aveva la carne di wagyu come protagonista. Quest'ultima è stata servita in due versioni: sotto forma di burger o di strisce arrosto. Prima di questo, però, il gruppo ha assaggiato alcuni antipasti a sorpresa che, come il resto della carta, restano segreti fino all’arrivo nel locale.

I piatti alla griglia sono stati accompagnati da contorni come patatine fritte, asparagi, purè di patate, peperoni con uovo o lattuga. Nonostante una delle specialità della casa siano i cocktail, per motivi professionali i giocatori hanno preferito evitarli. Grande successo invece per alcuni dei dessert più richiesti del locale, come la torta della nonna “Nelly” o il cookie con gelato.

Real Madrid: chi ha pagato, quanto e come si è sciolta la serata — I due leader dello spogliatoio, Vinícius e Mbappé hanno deciso di offrire la cena ai loro compagni. Il costo medio a persona si è aggirato sui 74 euro, una cifra contenuta per gli standard dei ristoranti di alto livello di Madrid.

Il totale era di 24 giocatori presenti, il conto totale sarebbe arrivato a circa 1.776 euro, diviso di fatto tra le due stelle, circa 888 euro a testa, senza considerare le mance per camerieri, sicurezza e parcheggiatori.

L’uscita dal locale è avvenuta in modo scaglionato e ha raccontato una serata durata a lungo: intorno alle 23 hanno lasciato il ristorante Lunin, Rüdiger, Arda Güler e Mendy. Alle 23:30 sono usciti Valverde e Militão, mentre prima di mezzanotte se ne erano già andati Fran García, Mastantuono, Brahim e Gonzalo. Tra mezzanotte e le 2 del mattino è uscito il resto del gruppo: Camavinga, Alaba, Rodrygo e Huijsen prima dell’1:15, Vinícius all’1:26, Mbappé all’1:32 e poi Courtois, Tchouaméni, Carreras, Bellingham e Trent entro l’1:52. Gli ultimi a salutare sono stati Ceballos, poco prima delle 2, e Asencio, che ha lasciato il locale alle 2:50, pur presentandosi poi tra i primi all’allenamento del mattino successivo.

Il Real Madrid non è una squadra come le altre e un momento del genere rappresenta qualcosa di più grande. L’obiettivo della cena era creare un momento di tranquillità da condividere tutti insieme ma se ci sono due figure estremamente competitive in questo sport, quelle sono senza dubbio Mbappé e Vinícius. La cena organizzata dai due attaccanti è servita a far fermare la squadra, farla respirare e poi ripartire. Da qui in avanti il Real deve dare il 100%, perché non può più permettersi errori o prestazioni come quelle contro il Benfica.