A circa 24 ore dal comunicato del Barcellona anche il Real Madrid annuncia l'addio definitivo alla Superlega. In una nota ufficiale congiunta con la UEFA, i Blancossalutano il progetto che tanto aveva fatto tribolare il mondo del calcio in un'apparente "calma" serata di febbraio.
L'ANNUNCIO
Dopo il Barcellona anche il Real Madrid dice addio alla Superlega
Il Real Madrid saluta il progetto Superlega, il comunicato ufficiale—
Nella mattinata odierna il club di Florentino Perez con una nota ufficiale ha annunciato l'addio alla Superlega tra i commenti goliardici di molti tifosi che non si sono fatti attendere tra battute e scherzo, per un progetto che decisamente non ha funzionato:
"La UEFA, l'European Football Clubs (EFC) e il Real Madrid CF raggiungono un accordo per il bene del calcio europeo. Dopo mesi di discussioni a beneficio del calcio europeo, la UEFA, i club calcistici europei (EFC) e il Real Madrid CF annunciano di aver raggiunto un accordo di massima per il bene del calcio europeo, rispettando il principio del merito sportivo. Sottolineando la sostenibilità a lungo termine dei club e migliorando l'esperienza dei tifosi attraverso l'uso della tecnologia. Questo accordo di principio servirà anche a risolvere le controversie legali relative alla Super League europea. Una volta che sarà raggiunto un accordo definitivo".
Una delle vicende più controverse del calcio moderno dunque volge al termine. La Superlega resterà solamente un lontano ricordo e nulla più, per ora.
© RIPRODUZIONE RISERVATA