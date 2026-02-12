Ange Postecoglou, nonostante i risultati non eccellenti in Premier League, è di diritto entrato nella storia del Tottenham con l'Europa League vinta la scorsa e, ai microfoni di ' The Overlap ', ha lanciato delle frecciate, non troppo velate, nei confronti della sua ex squadra: "Cosa stanno cercando di costruire? Hanno costruito uno stadio incredibile, strutture di allenamento incredibili. Ma se si considerano le spese, in particolare quelle relative alla struttura salariale, non si tratta di un grande club ".

Ange Postecoglou ha poi proseguito sul Tottenham: "Dovevamo ingaggiare giocatori pronti per la Premier League, ma finire quinti quell'anno non ci ha fatto ottenere un posto nella successiva Champions League. Non avevamo i soldi. Stavo osservando Pedro Neto, Mbeumo, Semenyo e Marc Guehi perché ho detto che avevamo bisogno di loro se volevamo passare dal quinto al terzo posto. Questo è ciò che farebbero gli altri grandi club in quel momento. Invece sono arrivati tre talenti, ma acerbi, quei tre ragazzi sono giocatori giovani, eccezionali e brillanti e penso che saranno grandi elementi per il Tottenham, ma non ti porteranno dal quinto al quarto e al terzo posto".