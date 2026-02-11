Il commento della leggenda prima del match tra Manchester United e West Ham non si è soffermato sulla partita, bensì sul personaggio virale del momento, esprimendo dissenso

Giorgio Abbratozzato 11 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 15:49)

Wayne Rooney, ex attaccante del Manchester United, si è espresso ai microfoni del NoTippyTappyPod su una vicenda attualmente virale sui social. Frank Ilett, tifoso dei Red Devils, ha deciso di non tagliarsi i capelli fino a quando lo United non otterrà cinque vittorie consecutive. Il campione e leggenda dello United ha voluto riportare l’attenzione sul calcio, sottolineando come la discussione online sul taglio di capelli abbia finito per oscurare l’impressionante serie della squadra guidata da Michael Carrick.

Le dichiarazioni prima del match di Premier — Negli ultimi anni Rooney si è espresso senza mezzi termini su diversi temi di attualità calcistica. Come opinionista è molto diretto così come lo era sul campo, e anche in questa situazione non ha usato giri di parole: "Lo manderei dall’altra parte del Paese, mi dà fastidio", ha dichiarato Rooney. "Stiamo parlando di Carrick e dello United che cercano la quinta vittoria di fila, e invece tutta la conversazione riguarda questo tizio e il suo taglio di capelli. Scommetto che sarebbe quasi disperato se lo United vincesse la quinta partita, perché all’improvviso diventerebbe irrilevante".

Wayne Rooney non è stato morbido nel commentare la trovata del tifoso dello United, d'altronde un fondo di verità c'è sicuramente nelle sue parole. Frank Ilett d'altronde deve tutta la sua fama a questa challenge e qualora il Manchester United dovesse vincere 5 partite consecutive la sua visibilità sarà minore.

Rooney, il calcio non più al centro: "La gente è più interessata a un taglio di capelli" — Rooney, che ha vinto cinque Premier League e una Champions League nei 13 anni trascorsi a Old Trafford, ha sottolineato l’importanza di mettere il calcio davanti ai social media e ai gesti sensazionalistici: "Abbiamo una squadra che in questo momento sta costruendo qualcosa di speciale, con fiducia e risultati, e la gente è più interessata a un taglio di capelli che al calcio giocato".

"È frustrante quando la narrazione prende una direzione del genere". Il commento è arrivato prima della partita contro il West Ham United, che il Manchester United non è riuscito a vincere: la gara si è chiusa 1-1, con il pareggio firmato da Šeško nei minuti finali. Frank Ilett, dunque, non ha ancora potuto effettuare il tanto atteso taglio di capelli, rimandato ormai da oltre 420 giorni, mostrando come a volte i social e le sfide simboliche catturino più attenzione dei risultati sul campo.