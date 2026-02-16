Mikel Arteta loda Eberechi Eze, ma qualcosa non va

Dopo un periodo di smarrimento, il numero 10 dei Gunners è tornato a brillare nella giornata di FA Cup. Eppure, c'è ancora qualcosa che non convince i tifosi

Antonio Marchese 16 febbraio - 11:40

L'Arsenal di Mikel Arteta in estate aveva versato nelle casse del Crystal Palace una cifra vicina agli 80 milioni di euro. Eberechi Eze vicinissimo al Tottenham, all'ultimo aveva firmato per i rivali dei Gunners. Da numero 10 delle Eagles a numero 10 dell'Arsenal con ovazione incredibile il giorno della presentazione all'Emirates Stadium. Inizio scintillante per Eze che era entrato subito nella storia del club con quella tripletta da antologia contro gli Spurs nel North-London derby.

Eberechi Eze e il punto di non ritorno Paradossalmente da quel punto in poi Eberechi Eze non ha più entusiasmato per tutta una serie di ragioni. Mikel Arteta ha sempre fatto giocare Eze fuori ruolo, almeno questa è la versione di una buona parte del tifo di fede Arsenal. Nel Crystal Palace aveva sempre giocato nei tre davanti, avendo a disposizione una fetta di campo importante. In maglia Gunners, spesso il manager basco lo ha schierato in fascia o ne ha arretrato la posizione sul rettangolo verde.

Assist da libro cuore e le lodi Arteta Dopo un periodo buio senza minuti e senza un posto da titolare, Eberechi Eze ha ritrovato il campo dal primo minuto nella sfida di FA Cup che l'Arsenal ha vinto agevolmente contro il Wigan (4-0). A Eze ieri sono bastati undici minuti per incantare la platea, assist da libro cuore che manda in porta il compagno Madueke: materiale di discussione per chi rimprovera ad Arteta di non far giocare il talento ex Palace o di schierarlo in un posizione non ideale.

Nel dopo partita ovviamente i giornalisti hanno chiesto conto al manager dell'Arsenal della prestazione del numero 10, la risposta di Arteta non si è fatta attendere: "Sta già giocando un ruolo importante. Ha giocato molte partite per noi e continuerà a farlo. Quei giocatori hanno bisogno di quei momenti e, soprattutto quando parliamo di giocatori creativi, devono sentire di essere loro a creare quei momenti".

La chiosa dell'allenatore spagnolo spazza via polemiche e illazioni, anche se nella seconda parte di stagione i tifosi vorrebbero vedere Eze giocare in un ruolo più congeniale. L'abbondanza di giocatori e la varietà di alternative però implica che Arteta debba anche fare dei sacrifici. Addirittura qualcuno ha già parlato di addio a fine stagione. La telenovela si infittisce.