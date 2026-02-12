Cercle Brugge-Club Brugge, un match “scontato” dal 2021: statistiche e precedenti

Cercle Brugge-Club Brugge, un derby sempre acceso ma storicamente favorevole ai "contadini". Tutti i numeri e le statistiche più curiose.

Gennaro Dimonte 12 febbraio - 18:54

Cercle Brugge-Club Brugge, oltre a essere un sentitissimo derby cittadino, è tra le partite più belle e divertenti del calcio belga. Domenica 15 febbraio alle 13:30 nel condiviso stadio Jan Breydel andrà in scena una sfida importantissima per la stagione di entrambe e i rispettivi obiettivi. Ma questo derby è mai stato equilibrato? Quante volte i due club si sono affrontati nella storia? Diamo un occhio alle statistiche più rilevanti, con uno sguardo ai precedenti delle ultime dieci partite.

Cercle Brugge-Club Brugge, le statistiche premiano i "contadini" — Nella storia calcistica del Belgio, il derby di Brugge si è giocato ben 164 volte. Il primo incrocio tra questi due club si è tenuto addirittura nella stagione 1899-1900, 126 anni fa, ed è terminato 0-0. E pensare che il Cercle aveva vinto cinque match consecutivi dal 1900 al 1905, anno in cui il Club Brugge ha raccolto i primi storici tre punti.

Ora stiamo parlando di una sfida che invece dice 99 successi per il Club, solo 31 per il Cercle e 34 pareggi. Numeri impietosi per i Groen en Zwart (Verde e Nero), che certificano il predominio dei "contadini" in questa sfida molto sentita in città. Stesso discorso per quanto riguarda i gol segnati da queste due squadre. Ben 353 per gli Orsi, praticamente la metà (171) per gli avversari.

I precedenti: il Cercle non vince dal 2021 — Considerando le tantissime sfide giocate tra le due squadre, ci concentreremo su quelli che sono stati i risultati più clamorosi e sulle ultime dieci partite. Impossibile però non parlare dell'8-1 del 1981 e del 10-0 rifilato nel 1991 dai cugini del Club Brugge al Cercle. Un passivo pesantissimo che testimonia la differenza tra le due squadre nella storia calcistica più recente.

Tabù che il Cercle deve sfatare anche in questa fase della rivalità, con la vittoria che manca dal 2021. In quell'occasione furono i Verdenero a battere i rivali 2-0 dopo un digiuno di successi di ben 8 anni (2013). Si tratta dell'ultima gioia della società di Brugge nei dieci match giocati da quel momento a ora.

Infatti, sono arrivate quattro W del Club e ben cinque pareggi consecutivi tra il 2023 e il 2024. Cercle che quindi si conferma fastidioso per i rivali nelle sfide di campionato ma pesano il 4-0 del 2022 e l'1-3 di marzo 2025. In questa stagione è stato sempre il Club Brugge a vincere, 2-0, grazie al timbro di capitan Vanaken e Tzolis nel secondo tempo.