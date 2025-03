VIDEO – Club Brugge vince il derby: tensioni nel post gara

Il Club Brugge ha ottenuto una vittoria significativa nel derby di Bruges , sconfiggendo il Cercle Brugge con un netto 3-1. La partita si è decisa nel primo tempo, con tre gol segnati in rapida successione. Al 26º minuto, Ardon Jashari ha fornito un assist a Hans Vanaken , che ha portato in vantaggio il Club Brugge . Successivamente, al 34º e al 36º minuto, Ferran Jutglà ha realizzato una doppietta, sfruttando gli spazi concessi dalla difesa avversaria.

Nonostante un gol di Ibrahim Diakité al 57º minuto, il Cercle Brugge non è riuscito a ribaltare il risultato. Con questa vittoria, il Club Brugge mantiene la pressione sulla capolista Genk, riducendo il distacco a nove punti. Il Cercle Brugge, invece, si trova in una posizione delicata, dovendo affrontare l'Anderlecht nell'ultima giornata per evitare i play-off retrocessione.