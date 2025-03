Eppure, in alcune occasioni, i due club hanno saputo mettere da parte la rivalità. Nel 1923, si unirono per raccogliere fondi in favore delle vittime di un terremoto in Giappone. Nel 1927, il Club Brugge organizzò una raccolta per la famiglia di Albert Van Coile, giocatore del Cercle tragicamente scomparso in campo. Segni di rispetto reciproco che dimostrano come il calcio possa unire, anche quando divide.