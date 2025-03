Si gioca il derby di Bruges che vale molto per la classifica delle due squadre. Ecco quote e pronostico

Danilo Loda 7 marzo 2025 (modifica il 7 marzo 2025 | 12:26)

Il derby di Bruges, una delle rivalità più accese del calcio belga, vede contrapporsi due storiche formazioni della città delle Fiandre: Cercle Bruges-Club Bruges. Il match, che si disputa domenica 9 marzo alle 13.30 nello stadio Jan Breydel Stadium non è solo una questione di punti in classifica, ma un vero e proprio evento emotivo per i tifosi, che assistono ogni anno a una partita carica di tradizione e passione.

Cercle Bruges-Club Bruges, i precedenti — Negli anni, il Club Bruges ha dominato la rivalità, vincendo la maggior parte degli incontri ufficiali. Storicamente, il Club Bruges ha collezionato circa il 65% delle vittorie, mentre il Cercle Brugge si è aggiudicato il 20% dei derby, con il restante 15% che ha visto un pareggio. L'ultimo derby vinto dal Cercle Bruges risale al 2021, i restanti 7 hanno visto due vittorie per il Club Bruges (compreso quello del girone d'andata vinto per 3:0) e ben 5 pareggi.

Questa disparità si riflette anche nelle ambizioni in campionato: il Club Brugge, regolarmente contendente al titolo, ha investito maggiormente in qualità e risorse. Il Cercle Brugge, pur mantenendo una base fedele e appassionata, ha tradizionalmente combattuto per restare in una posizione di metà classifica, con aspirazioni verso un posto nelle competizioni europee.

Attualmente il Circle Bruges si trova al secondo posto in classifica, ma staccato di ben 9 punti dalla capolista Genk. Il Club al contrario si trova nei bassifondi delle Pro League ed è in lotta per non finire nella zona playout.

Cercle Bruges-Club Bruges, quote e pronostico — Il Club Bruges si presenta a questo derby dopo la scoppola rimediata in Champions League negli ottavi di finale contro l'Aston Villa. La voglia di rivalsa dei neroazzurri potrebbe però scontrarsi con la necessità di punti dei padroni di casa. Nonostante questo il Club è nettamente favorito, visto che la vittoria viene quotata a 1.75. Il colpaccio del Cercle vale ben 4.36, mentre il pareggio si attesta a 3.60. Entrambe le squadre in gol si gioca a 1.75, mentre Over e Under 2,5 hanno la stessa quota, sempre 1.75.

Il segno 2 nel primo tempo vale 2.35, mentre il segno 1 è quotato a 4.65. Il risultato esatto 1:1 viene proposto a 7.25, lo 0:1 a 6.75, mentre l'1:0 a 12.00. Somma gol dispari a 1.85, pari a 1.80. Il Club Bruges che segna nei due tempi vale 2.75, il Cercle Bruges a 5.50.

Tra i possibili marcatori nel match Jurado Heriber del Club Bruges è quotato a 5.50 così come Ngoura. Per gli ospiti Gust Nilsson a 2.90 e Chemsdin Talbi a 3.85.

Dalle quote si evince come il Club Bruges sia favorito, ma i derby come risaputo sono partite a sé. Per questo motivo una Combo X2+multigol 2-4 quotata a 1.75 potrebbe essere una singola da prendere in considerazione.