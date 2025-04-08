Nancy Gonzalez Ruiz

Nancy Gonzalez, classe 2001, torinese, laureata in Filosofia. Ascolto molta musica e leggo libri, due passioni che accompagnano da sempre il mio sguardo sul mondo. Il calcio mi ha conquistata fin da subito, al punto da riuscire in un’impresa rara: distrarmi da un libro, o forse spingermi verso un altro tipo di lettura. Oggi racconto lo sport con un approccio narrativo e riflessivo, cercando di sollevare il velo di Maya dal rettangolo verde e restituire al gioco la sua complessità culturale, simbolica e umana.