A Siviglia, il sipario si alza sull’ultima battaglia della Copa del Rey: Barcellona e Real Madrid . Molto più di una semplice finale il derby in programma questa sera alle 22:00. Al centro di questo scontro, due volti giovani ma già scolpiti nella pietra della storia recente: Lamine Yamal e Jude Bellingham . Due talenti che non si limitano a vivere il presente, ma che lo piegano alla loro volontà.

Dall’altra parte Jude Bellingham, l’immagine della potenza consapevole. Ventuno anni, una carriera che già sembra quella di un veterano. Al suo primo anno pieno con il Real Madrid, ha scolpito il suo nome tra i grandi: Liga vinta, Champions League conquistata, e una leadership che trascende ruoli e moduli. Non è solo questione di numeri — 13 gol, 13 assist stagionali — ma di come ogni suo movimento comandi il gioco.

Il fischio d’inizio spezzerà il silenzio di Siviglia e darà vita ad una partita anche fuori dal campo: Hansi Flick contro Carlo Ancelotti . Il Barcellona che prova a rifondare la sua dinastia contro un Real Madrid orfano della Champions e in affanno anche nella corsa alla Liga. A gennaio il Barça aveva umiliato i blancos nella Supercoppa (5-2). Ma oggi è un altro campo di battaglia: in palio non c’è solo un trofeo, c’è la supremazia morale di una stagione ancora aperta.

Un Clasico senza appello

Lamine Yamal, con il suo sinistro che piega le leggi della fisica, contro Jude Bellingham, con la sua capacità di piegare il destino della partita. Nel Clasico di Siviglia non ci sarà spazio per esitazioni: solo chi saprà trasformare talento in ferociascriverà il proprio nome nella storia. Non solo un duello tra due fenomeni. È la collisione tra l’estro e l’ordine, tra la promessa e la consacrazione, tra la leggerezza della giovinezza e il peso della maturità. E comunque vada, una certezza è già scolpita: il futuro non sta più bussando alla porta. È già dentro. Si chiama Lamine Yamal. Si chiama Jude Bellingham.