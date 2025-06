Ricci ad un passo, per Jashari si tratta, ma Xhaka pista viva. Il Milan lavora a un centrocampo completamente nuovo, con un piano preciso: "Il centrocampo è il reparto in cui cambieremo di più”

Nancy Gonzalez Ruiz 25 giugno 2025 (modifica il 25 giugno 2025 | 16:05)

Nel bel mezzo dell’attesa per Luka Modric, che sbarcherà al Milan solo dopo il Mondiale per Club con il Real Madrid, la dirigenza rossonera ha dato una netta accelerazione su più fronti per ricostruire l’asse centrale della squadra. E lo ha fatto con decisione. Samuele Ricci, stavolta, non sfugge. Dopo i tentativi andati a vuoto nelle scorse sessioni, il Milan è vicino a chiudere con il Torino per una cifra complessiva attorno ai 25 milioni di euro. Incontro positivo tra le parti, avvicinamento definitivo: Ricci è pronto a vestire il rossonero.

Ma non è finita qui. Contemporaneamente al colpo italiano, i rossoneri hanno rialzato l’offerta per Ardon Jashari: 27 milioni più bonus, proposta concreta che mette pressione al Bruges, ancora indeciso se lasciar partire lo svizzero. L’operazione non è in dirittura, ma il Milan resta lì, convinto di potercela fare. A conferma dell’ampiezza del progetto, è stato lo stesso Igli Tare — neo ds rossonero — a spiegare con chiarezza la direzione presa: “La posizione a cui teniamo di più è il numero 6, il centrocampista davanti alla difesa, poi sistemeremo il resto. Il centrocampo è il reparto in cui cambieremo di più”.

Calciomercato Milan — Un’indicazione chiara. Ma soprattutto una strategia a più livelli: l’arrivo di Ricci non esclude affatto quelli di Jashari e Xhaka. Proprio in merito alla pista Granit Xhaka, il Leverkusen ha aperto per una possibile cessione, valutando il mediano tra gli 8 e i 10 milioni. Il piano del Milan ad oggi è ampio: più profili, più soluzioni, stesso obiettivo. Dare ad Allegri un centrocampo radicalmente nuovo e competitivo.