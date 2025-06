Luka Modric, rinviate le visite mediche con il Milan: ecco il motivo

Modric sarà un giocatore del Milan ma solo tra qualche settimana. In virtù degli impegni con il Real il talento di Zara ha chiesto di spostare le visite

Una serie A ricca di campioni, con gli appassionati di calcio pronti a seguire le prossime vicende di calciomercato con grande entusiasmo. Se da una parte le visite mediche di De Bruyne al Napoli dovrebbero svolgersi a ore con l'ufficialità attesa in giornata, dall’altra quelle di Luka Modric con il Milan dovranno aspettare ancora un po’.

Perchè Modric e il Milan hanno posticipato le visite

Nonostante la società rossonera e il fuoriclasse croato abbiano già trovato un accordo, il trasferimento è rimandato di qualche settimana. Alla base ci sarebbe la volontà del talento di Zara di dare massima priorità agli impegni sportivi con il Real Madrid. Non è un mistero quanto i Blancos e Modric siano legati. Quest’ultimo ha deciso quindi di mettere in stand-by il suo passaggio al Milan, così da potersi concentrare al 100% sul Mondiale per Club.