Il Milan è vicino all'accordo con il croato: esperienza, creatività e tecnica lo rendono un profilo prezioso per il nuovo centrocampo.

Giorgio Abbratozzato 4 giugno 2025 (modifica il 4 giugno 2025 | 20:02)

Luka Modric è da sempre sinonimo di classe, esperienza e intelligenza calcistica. Ora, dopo mesi di riflessioni e sussurri, il croato è pronto a vestire rossonero. Il Milan è ormai vicino alla firma dell’ex centrocampista del Real Madrid: secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club è fiducioso di chiudere l’accordo con un contratto di un anno più opzione per il secondo, a 3.5 milioni di euro netti. A 38 anni, Modric non arriva per nostalgia o passerelle, ma per aggiungere visione e leadership a una squadra in costruzione. E con Allegri in panchina, il suo arrivo può davvero fare la differenza.

Modric nella lavagna tattica di Allegri — Massimiliano Allegri non è un allenatore rigido nei moduli. Il suo approccio si adatta agli interpreti a disposizione, e l'arrivo di Modric apre scenari tattici interessanti. Il croato può agire da regista basso in una mediana a uno o a due, garantendo ordine e tempi di gioco. In un centrocampo che potrebbe accogliere anche Samuele Ricci (o un profilo simile), la sua presenza sarebbe perfetta per affiancare un giovane dinamico, offrendo equilibrio ed esperienza. Un duo complementare che unisce visione e gamba.

Ma i numeri della scorsa stagione sono così negativi? — Chi pensa che Modric sia un ex giocatore dovrebbe fermarsi ai dati reali. Nella stagione 2024/25 ha disputato 57 partite, di cui 27 da titolare, realizzando 4 gol e servendo 9 assist, numeri che, alla luce della partenza di Reijnders, restano comunque superiori a quelli registrati da qualsiasi centrocampista oggi in rosa al Milan.Un bottino tutt’altro che trascurabile. E dal punto di vista fisico? Sono solo 15 partite le partita saltate in tre stagioni: un segnale di affidabilità che pochi over 35 possono vantare... Non più il Modric del Pallone d’Oro, certo, ma comunque un professionista di altissimo livello, capace ancora di fare la differenza.

Le armi di Modric nel Milan che verrà — Difensivamente, Modric non è un mastino, ma compensa con la sua intelligenza tattica: mantiene una media superiore a un intercetto a partita grazie alla capacità di leggere in anticipo le situazioni di gioco.In fase di possesso, invece, è un costruttore raffinato: può abbassarsi tra i centrali per impostare l’azione, elemento chiave in un calcio dove la manovra parte sempre più da dietro. Sa anche galleggiare sulla trequarti, fuori dal perimetro dell’area, per servire il passaggio chiave, l’assist o tentare la conclusione. È proprio in queste zone che la sua qualità può trasformare il volto del Milan.

Un'intuizione d’élite per il nuovo Milan — Il Milan è vicino a un colpo che profuma di poesia. Luka Modric non è solo esperienza: è ancora sostanza. Con la guida di Allegri e l’entusiasmo di una nuova sfida, potrebbe rivelarsi una delle intuizioni più preziose del mercato estivo. Un anno (più uno) per aggiungere classe al cuore del Diavolo. E magari, per zittire chi lo credeva già al tramonto.