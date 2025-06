Reijnders verso il Manchester City: confermata l’offerta da 70 milioni. “La Premier è un sogno da bambino”, ha detto l’olandese. Il Milan lavora al sostituto: Modric vicino, pronto un contratto annuale con opzione per il secondo anno

Silvia Cannas Simontacchi 4 giugno - 16:52

Tijjani Reijnders è a un passo dall’addio al Milan. Il Manchester Cityha presentato un’offerta da 65 milioni di euro, che può arrivare a 70 con i bonus, e ha trovato un’intesa di massima con il club rossonero. L’olandese, protagonista di una stagione positiva nonostante l’annata deludente del Diavolo, ha confermato di essere pronto al salto in Premier League.

"I club sono in trattativa" Dal ritiro della nazionale olandese, dove si prepara per le sfide contro Finlandia e Malta, Reijnders ha dichiarato ai microfoni di Voetbal International: "I club sono ancora in trattativa. Per me è solo una questione di attesa. Ho avuto personalmente un anno fantastico al Milan. La Premier è incredibile, la sogni da ragazzo". Parole che non lasciano spazio a molte interpretazioni e che confermano quanto anticipato: il trasferimento è nella sua fase finale.

Milan: per il post-Reijnders arriva Modric — L’ex AZ Alkmaar, arrivato solo un anno fa, rappresenta una plusvalenza importante e un addio doloroso per i tifosi, ma il Milan è già al lavoro per rimpiazzarlo con un nome di grande esperienza e carisma: Luka Modric. Il nuovo direttore sportivo rossonero è volato in Croazia per incontrare il centrocampista ex Real Madrid, che potrebbe firmare a breve un contratto annuale con opzione per la seconda stagione.

Igli Tare e Massimiliano Allegri, protagonisti della nuova era tecnica del Milan, hanno così dato il via alla rivoluzione a centrocampo: Reijnders verso la Premier, Modric in arrivo per portare qualità, leadership ed esperienza. La nuova regia del Milan prende forma.