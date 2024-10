Nel calcio di oggi è ormai noto quanto siano influenti nel famiglie , soprattutto nell'andare a dare consigli ai figli anche in situazioni particolari legate al mercato. Abbiamo visto in questi mesi, ad esempio, la posizione del papà di Khvicha Kvaratskhelia sulla sua avventura al netto, al netto della decisione del calciatore di restare in azzurro.

"Ho consigliato a mio figlio di non trasferirsi in blaugrana, lì avrebbe fatto la riserva e c'era il rischio di fallire come successo a tanti", ha spiegato Martin come riportato anche da Sportmediaset.