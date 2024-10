Barcellona, Cubarsi: “Voglio essere come Pujol. Il mio diploma alla Masia”

Pau Cubarsi, il 17enne del Barcellona che ha già la testa da veterano con l'idolo Carles Pujol nella sua testa. Intervista a tutto tondo tra Nazionale, oro olimpico e diploma alla Masia.

Gennaro Dimonte 11 ottobre - 19:22

Il Barcellona e la Spagna si coccolano Pau Cubarsi. Il difensore centrale classe 2007 sta stupendo tutti per la sua personalità in campo a soli 17 anni. Già oltre 30 presenze per un ragazzo che sembra un predestinato, sulle orme di un altro campiona spagnolo e blaugrana: Carles Pujol. Ora la convocazione in Nazionale, con il quale ha già giocato tre amichevoli. Tra l'attesa di esordire in un match ufficiale, il suo diploma e l'oro Olimpico a Parigi, Cubarsi si è raccontato al quotidiano spagnolo Sport.

Cubarsi tra Barcellona, Pujol e oro olimpico — Intervistato da Sport, Pau Cubarsi ha raccontato cosa significhi giocare a 17 anni per un club così prestigioso: "Fortunatamente sono una persona tranquilla, si vede anche in campo come gestisco le emozioni. Sono molto giovane e ascolto i consigli di tutti i miei compagni, cerco di migliorare in ogni partita perchè passare dai "piccoli" ai "grandi" non è per niente facile. Qui mi stanno dando una mano enorme dal punto di vista tattico, ci mostrano dei video particolari. Questa squadra ha l'ambizione per poter vincere dei titoli".

Carles Pujol l'idolo del ragazzo: "Vorrei avere il suo carattere e la leadership, è il mio obiettivo. Portava avanti la squadra, incoraggiava i compagni nei momenti di difficoltà. E' il mio punto di riferimento. I consigli di Flick e Xavi? Diversi ma fondamentali per la mia crescita. Il secondo lo vedrò sempre come l'allenatore che mi ha fatto debuttare, sono contento di quello che ha fatto per me".

La vittoria olimpica e la promessa di diplomarsi alla Masia: "Ricordo tutto di quella finale, siamo stati grandissimi. Ora aspetto l'esordio in Nazionale maggiore, sono pronto e disponibile. Non vedo l'ora. Vivo ancora nella struttura del Barcellona, sono al secondo anno di liceo e devo studiare duramente per superare gli esami. Lo studio è importante, mi diplomerò sicuramente qui".