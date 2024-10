Il Paris Fc passa alla RedBull e ad Arnault: nuova rivalità con il Psg?

Con un comunicato sulla propria pagina ufficiale, il Paris Fc passa definitivamente a Bernard Arnault e alla RedBull . Altro club pronto a trasformarsi e a probabilmente rendersi protagonista nel calcio francese e non solo. Un processo di acquisizione della società complesso ma importante per tutto il movimento calcistico francese. "Sono entusiasta per Bernard e per i parigini", il commento del Presidente del Paris Saint-Germain , Nasser Al-Khelaifi a margine di una riunione dell'Associazione dei Club Europei ad Atene. Il club della Capitale per il momento è primo in Ligue 2 dopo otto giornate ma la domanda sorge spontanea: ci potrà essere una rivalità sportiva nei prossimi anni?

Paris Fc, con Arnault e RedBull ora si fa sul serio

Con 18 punti in 8 giornate, il Paris Fc è in testa alla classifica in Ligue 2, la Serie B francese. Ambizioni già alte da inizio stagione per il club parigino, ora di proprietà di due colossi: la famiglia Arnault e RedBull. Il fondatore di Lvmh, nonchè tra gli uomini più ricchi del mondo, ha acquisito il 55% della società, lasciando momentaneamente il 30% all'ormai ex Presidente Pierre Ferracci e il 15% alla RedBull. Una società potenzialmente devastante che ben presto potrebbe mettere i bastoni tra le ruote ai cugini del PSG per il predominio della scena in Francia.