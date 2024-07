Ligue 2, l’iniziativa del Paris FC: tutti allo stadio… gratis

È il sogno di ogni tifoso, guardare dal vivo la propria squadra del cuore, senza la necessità di pagare il biglietto o sottoscrivere un abbonamento. Ebbene sì, c'è chi ha trasformato questa possibilità in realtà, si tratta del Paris Fc , squadra che milita in Ligue 2 ( Serie B francese ).

L'iniziativa del Paris FC

Un'iniziativa nata nella stagione precedente e che il Paris Fc ha deciso di estendere anche per quella che scatterà il prossimo 17 agosto. Ad annunciarlo è stato lo stesso club francese tramite un comunicato pubblicato sul sito ufficiale: "Tutti i membri del Paris FC sono convinti che il calcio sia un bene comune che deve essere accessibile a quante più persone possibile. Siamo orgogliosi che il Paris FC sia il primo club al mondo a garantire l’accesso gratuito allo stadio a tutti e per tutte le partite di campionato. Rinnovando questa politica gratuita per l’intera stagione 2024-2025, il Paris FC si impegna come mai prima d’ora a dimostrare che una nuova visione innovativa e premurosa del calcio è possibile".