Psg, presentata la seconda maglia: si ispira alla Torre Eiffel

Per questa occasione eccezionale, il Paris Saint-Germain e Nike offrono ai tifosi la possibilità di scoprire la maglietta e la nuova collezione in un pop-up store allestito nella maestosa cornice della Salle Gustave Eiffel, al primo piano del monumento, da oggi 3 luglio al 7 luglio.

Chiunque sia in possesso di un biglietto per la Torre Eiffel potrà visitare il pop-up store per acquistare la nuova maglia e beneficiare di un floccaggio unico disegnato dall'artista Tyrsa (disponibile anche nei negozi del Paris Saint-Germain).

Ulteriori dettagli sulla maglia

Oltre all'eccezionale pop-up store, il nuovo kit outdoor 2024-2025 è disponibile da questa mattina sul sito store.psg.fr, in tutta la rete PSG, su nike.com e in negozi Nike selezionati. Sono disponibili anche alcuni articoli della collezione lifestyle, tra cui un paio di Air Max Plus nei colori del Paris Saint-Germain. Le collezioni training e lifestyle saranno disponibili dal 21 luglio 2024 in tutta la rete di distribuzione NIKE.