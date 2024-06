Ecco la nuova Ligue 1: tutti i derby, le date 2024-2025

I parigini faranno visita all'OM al Velodrome in una sfida che si preannuncia come sempre infuocata (ritorno il 16 marzo al Parco dei Principi). Ma non basta, perché nella stessa giornata sono in programma altri due derby. Nizza e Monaco si affronteranno all'Allianz Riviera nel consueto derby della Costa Azzurra. Il 30 marzo la gara di ritorno. E infine il "Derby du Nord" tra Lens e Lilla. La partita d'andata si giocherà allo Stade Bollaert-Delelis di Lens, ritorno allo Stade Pierre Mauroy di Lille il 30 marzo.