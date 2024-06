Henry contro i club

Henry avrebbe preferito che i club di appartenenza dei diversi calciatori convocati per i Giochi Olimpici avessero mostrato un atteggiamento diverso da quello assunto finora. L'elenco dei convocati è fatto, ma tutto poi dipenderà dal sì o no da parte dei club. In questa situazione Henry non può far molto. Lo stesso selezionatore della Francia Olimpica ha spiegato: "Fare la lista è noioso, perché poi tante cose vengono annullate. Anche se le cose possono ancora cambiare, dico "finalmente" perché siamo arrivati ​​al nocciolo della questione, finalmente ho una squadra davanti a me e non chiamo più ogni cinque minuti qua e là per sapere se posso avere questo giocatore. Quando sei un allenatore, cerchi di prevedere come giocherai tatticamente. Quale coppia giocherà davanti, dietro, al centro... D'altronde quando inizi a perdere giocatori diventa complicato. A un certo punto non eravamo nemmeno in 22... Gli argentini hanno già giocato tre o quattro amichevoli e non è l'unica nazionale, anche per le asiatiche è così. Queste squadre hanno quindi un’esperienza che noi al momento non abbiamo".