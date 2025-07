Nel giorno del suo 18° compleanno, chi ha creduto per primo in Lamine Yamal svela retroscena inediti: “Aveva fame, visione e un coraggio fuori dal comune”.

Nancy Gonzalez Ruiz 13 luglio 2025 (modifica il 13 luglio 2025 | 12:12)

Compie 18 anni la stella più precoce del calcio mondiale, ma per conoscere a fondo Lamine Yamal, bisogna spingersi ben oltre il campo. Oltre le sue origini, La Masia, e quella vecchia foto che lo ritrae neonato tra le braccia di Messi.

Quando Lamine aveva appena dieci anni, viveva a pochi chilometri da Barcellona. Avrebbe potuto tornare a casa ogni sera, come tanti. Invece no: Xavi Vilajoana, all’epoca responsabile del settore giovanile del Barça, fece qualcosa che nessuno aveva mai osato. Chiese alla famiglia di trasferirlo a La Masia, la storica residenza dei canterani blaugrana, solitamente riservata ai ragazzi che arrivano da fuori Catalogna. Per ricostruire quei primi passi abbiamo parlato proprio con Vilajoana, figura chiave della cantera blaugrana tra il 2015 e il 2020. Fu lui, per primo, a prendere una decisione allora mai vista: far vivere in Masia un bambino che abitava a meno di 30 chilometri dal Camp Nou. Perché? Perché aveva intravisto qualcosa di grande.

L'intervista su Lamine Yamal Che cosa ha visto in un Lamine Yamal di 10 anni per prendere una decisione così inusuale come trasferirlo a La Masia, nonostante vivesse a Barcellona?

Nel calcio giovanile, non si deve cercare solo il talento e la crescita sportiva. È responsabilità del club occuparsi e garantire anche la crescita personale ed educativa. Questo ci obbliga ad andare oltre l’aspetto sportivo, e nel caso di Lamine, per la situazione familiare in cui si trovava in quel momento, abbiamo ritenuto che fosse la cosa migliore per lui vivere a La Masia, così da potergli assicurare routine scolastiche e pedagogiche oltre il calcio. Sinceramente credo che abbiamo preso la decisione giusta.

È stata difficile la trattativa con la sua famiglia?

Per dei genitori è sempre una decisione difficile, che vengano dalla Catalogna o dal resto della Spagna. Gli argomenti devono essere molto solidi e basarsi su aspetti che vadano oltre il calcio, i trofei o i contratti. Bisogna concentrarsi su valori, educazione e responsabilità. Questa è l’essenza di La Masia. Mostrare loro che le decisioni non si prendono solo pensando al calcio, ma che hanno un obiettivo più grande: preparare il proprio figlio a un futuro brillante in tutti i sensi.

A 18 anni, Lamine è già un nome globale. Fin dove pensa possa arrivare? Qual è il margine che ha ancora?

Lamine è un giocatore senza limiti, se tiene i piedi per terra. Il pericolo maggiore per un calciatore così giovane che è esploso a questo livello così rapidamente è pensare di aver già raggiunto tutto — niente di più lontano dalla realtà. Ha ancora molta strada da fare e molto da crescere. Il suo margine sta nella costanza, nella lettura del gioco senza palla e nel diventare un leader per gli altri. Il talento ti mette sulla mappa, ma il lavoro e la dedizione ti ci mantengono.

Ci sono caratteristiche di Yamal — tecniche, caratteriali, mentali — che l’hanno impressionata più di altre e spiegano la sua esplosione?

Assolutamente. Al di là del suo piede sinistro, ciò che più mi ha impressionato è stata la sua personalità competitiva. Anche da bambino, Lamine non si lasciava intimorire da giocatori più grandi. Aveva sempre fame. Chiedeva il pallone in qualsiasi situazione. Si assumeva la responsabilità con una naturalezza sorprendente. Quel coraggio interiore, combinato al talento naturale, è ciò che distingue un buon giocatore da un giocatore del Barça.

Ha detto che nessuno si aspettava una scalata così rapida. Quando si è reso conto che era “fuori dal comune”?

Ricordo le sue prime partite contro altre squadre giovanili: dominava giocatori di due anni più grandi senza il minimo sforzo. Non si trattava di segnare, ma di come interpretava gli spazi, di come capiva il ritmo del gioco. Non ha paura di andare a prendersi ciò che vuole e sa di cosa è capace. È lì che ho capito che eravamo davanti a un caso eccezionale. Al Barça il talento è comune. Il talento con intelligenza di gioco e fiducia è eccezionale.

Quanto ha aiutato avere vicino giocatori come Lewandowski, Raphinha o Gündogan nei suoi primi passi in prima squadra?

I giocatori formati a La Masia arrivano molto preparati alla prima squadra. Una volta lì, ricevendo l’opportunità che meritano, devono giocare con e imparare da giocatori esperti — e viceversa — promuovendo una squadra dinamica e sincronizzata. I giovani osservano come si comportano, si allenano e recuperano i veterani. Giocatori come Lewy o Gündogan insegnano con l’esempio. Accelerano la crescita del giovane perché fissano uno standard professionale. Il talento deve essere accompagnato dalla disciplina, e quei leader aiutano ad ancorare i giovani a ciò che conta davvero.

Lei ha detto che La Masia forma persone prima che calciatori. Come ha influito questo nello sviluppo di Lamine?

La Masia non è una scuola di calcio, è una scuola di vita. Lamine ha imparato a condividere tavola, stanza e sogni con ragazzi provenienti da contesti molto diversi. La Masia ti insegna rispetto, pazienza e sacrificio. Questa educazione collettiva è il motivo per cui molti dei nostri grandi non solo hanno giocato bene, ma hanno anche guidato con l’esempio.

Cosa pensa della gestione attuale del settore giovanile? C’è qualcosa che restaurerebbe subito?

So che non è una priorità per gli attuali dirigenti del club. La visione globale e trasversale di tutto il calcio giovanile non esiste. Non avere un’area metodologica forte che curi l’idea di gioco e una formazione pensata e pianificata per tappe specifiche è un errore gravissimo.

A livello personale, credo fermamente nel preparare i giocatori ad avere successo anche fuori dal campo. Farei dell’educazione formale una parte centrale della formazione. Nel mio caso, studiare ingegneria mentre giocavo è stato fondamentale per la mia crescita personale e professionale — mi ha reso più intelligente anche in campo. Inoltre, offre ai giovani un piano B in un ambiente sempre più competitivo. Il calcio giovanile è il vantaggio competitivo e identitario del Barça: deve essere centrale.

Perché crede che in Spagna un ragazzo di 16 anni possa debuttare al Camp Nou, mentre in Italia uno di 22 è ancora considerato una “promessa”?

Non posso parlare dell’approccio dell’Italia, ma immagino che in parte sia una questione culturale e di precedenti. Qui crediamo che non ci sia momento migliore per iniziare che il presente. Cruyff ci ha insegnato che se sei bravo, sei abbastanza grande. Ma deriva anche dalla struttura di La Masia, dove la giovinezza non è un problema da gestire, ma una forza da coltivare. I giovani imparano in fretta e hanno molte opportunità di sviluppare talento e leadership anche fuori dal campo. Se c’è talento e potenziale, non vediamo motivo per aspettare. La maturità di un giocatore per giocare in prima squadra non è scritta: deve scriverla lui stesso. E per farlo, bisogna dargli carta e penna, ovvero dargli la possibilità di giocare e dimostrare che può stare lì.

Quali pericoli vede oggi per un giovane già sotto i riflettori?

Il rischio maggiore è il rumore. Troppe opinioni, agende personali e distrazioni che allontanano un giovane da ciò che conta. Proteggere Lamine significa circondarlo di persone che lo apprezzino per quello che è, non per ciò che possono ottenere da lui. È lì che il Barça deve essere leader — non nel marketing, ma nella cura. È anche fondamentale che il club sia pronto al successo. Le attuali sfide finanziarie colpiscono soprattutto lo sviluppo dei nostri giovani e possono rappresentare un ostacolo per il loro successo.

Il passaggio da Xavi a Flick rappresenta un cambiamento nella gestione della prima squadra. Che impatto pensa avrà su Yamal?

Ogni cambio di allenatore implica una certa incertezza. Xavi ha lavorato bene con Lamine perché capiva i valori di La Masia e la pressione del club, lo proteggeva, in un certo senso. Flick è un vincente e pretende intensità. Questo può essere positivo per la crescita calcistica di Lamine, ma il club deve assicurarsi che riceva le risorse e l’attenzione necessarie per non bruciarsi. La continuità e la cura sono fondamentali, specialmente con i più giovani.

Lei ha sostenuto Pau Cubarsí e García Pimienta. Vede un legame tra quelle decisioni e la sua fiducia in Yamal?

Assolutamente. Ho sempre creduto che se dai fiducia e responsabilità ai giovani cresciuti in casa, instilli in loro senso di appartenenza, identità e convinzione. Pau, Pimi (come allenatore) e Lamine condividono questo legame con il Barça. Valutano il club come qualcosa di più di un lavoro: è la loro casa, la loro gente.

Quale potrebbe essere l’errore più grande nella gestione di Lamine?

Pensare che sia già arrivato. Il successo a 18 anni non è la fine, è l’inizio. L’errore peggiore è isolare un giovane con privilegi o circondarlo di persone che gli dicono solo ciò che vuole sentire — o peggio ancora, che cercano di approfittarne senza pensare al suo bene. Si cresce con le sfide, le cadute e con un club che ti tiene con i piedi per terra. È ciò che abbiamo fatto con Iniesta, Xavi, Messi — ed è ciò che dobbiamo fare con Lamine.

Dopo casi come Cucurella, Moriba, Nico González... cosa serve davvero per sviluppare e trattenere il talento?

Stabilità, un percorso chiaro e relazioni sincere. Non si tratta di denaro, ma di integrità. Bisogna aiutare i giocatori a capire dove si trovano, cosa ci si aspetta da loro e accompagnarli, con interesse genuino, nei momenti difficili. Alcuni sono andati via per mancanza di pazienza, per ambienti egoisti o per interessi a breve termine. Un vero peccato.

Ha mai temuto che Lamine potesse prendere una strada diversa, come Guiu o Moriba? Cosa lo ha convinto a restare?

La sua proiezione è stata così rapida che sinceramente non c’è stato tempo perché nascessero dubbi o pericoli al riguardo. La sua crescita fulminea è stata fondamentale affinché non dubitasse mai del fatto che voleva avere successo al Barça.

Dove vede Yamal tra cinque anni? Capitano del Barça?

Se resta sano, fedele a se stesso e continua a lavorare, sì — perché no? Ha grinta, spirito competitivo e un legame profondo con il club. Ma i capitani al Barça non li sceglie il marketing: li scelgono i compagni. Sono sicuro che, collaborando con loro giorno dopo giorno, come ha fatto Puyol, come ha fatto Xavi, ci arriverà.

Se potesse dare un consiglio a Lamine per il suo 18º compleanno, quale sarebbe?

Ho avuto l’opportunità di lavorare molto da vicino con lui e sa bene cosa dicevo sempre: Non dimenticate da dove venite. Restate connessi con quel bambino che giocava per divertimento. Il talento si spegne senza impegno. E ricordate che al Barça non rappresentate solo voi stessi: rappresentate una comunità, un paese e una storia.