Bayern Monaco-Inter: non un semplice quarto di finale di Champions League, non solo una sfida tra le due capolista di Bundesliga e Serie A. Tra nerazzurri e bavaresi è un intreccio di destini che, negli ultimi quarant’anni, ha visto campioni leggendari attraversare le Alpi per indossare una seconda pelle, senza mai perdere la prima. La storia dei doppi ex è un romanzo a più capitoli, scritto da piedi sopraffini, ginocchia martoriate, sogni irrealizzati e imprese scolpite nella memoria collettiva. Quella di stasera, martedì 8 aprile, sarà una nuova pagina del libro, da affiancare a quelle già scritte da chi ha vissuto entrambe le curve, chi ha sollevato trofei a San Siro e a Monaco, chi ha saputo portare la propria impronta oltre i confini del proprio Paese.