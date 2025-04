PSG batte l'Arsenal 1-0 all’Emirates nella semifinale di Champions: Dembélé firma il verdetto, Fabian Ruiz e Donnarumma dominano. Luis Enrique insegna calcio.

Nancy Gonzalez Ruiz 30 aprile 2025 (modifica il 30 aprile 2025 | 15:06)

Arsenal-PSG 0-1. All’Emirates non cala solo il silenzio. Cala una sentenza: fredda, chirurgica, devastante. Dopo quattro minuti, Dembélé spacca l’equilibrio con un gol che sembra più un avvertimento che un semplice vantaggio. Il PSG prende il controllo e non lo molla più. Quella che doveva essere la serata della consacrazione per l’Arsenal si trasforma in un incubo tattico. Luis Enrique prende la scena, annulla Arteta, e dimostra che il suo Paris non è più una somma di figurine: è una squadra vera, solida, matura, dominante.

Fabian Ruiz danza in mezzo al campo con autorità. Dettaglia il ritmo, copre ogni zona calda, spezza le transizioni avversarie e alimenta quelle parigine. Non sbaglia un movimento, non perde un duello, non stacca mai la spina. È il cuore pensante del sistema. E poi c’è Donnarumma. Monumentale. Respinge Martinelli e Trossard con due parate che valgono quanto un gol. Non più il prodigio fragile di qualche stagione fa: è un guardiano. Sicuro, dominante, determinante.

Il PSG non lascia nulla all’epica. Non perché manchi intensità, ma perché la disinnesca. Impone il proprio ritmo, il proprio respiro, il proprio controllo. Geometrie nette, pressing alto, lucidità mentale. Dà la sensazione che tutto sia già stato scritto, che la partita sia una lezione, più che una sfida. L’Arsenal affonda. Non per mancanza di talento, ma per assenza di struttura. Martinelli e Saka, annullati. Odegaard, evanescente. Senza Havertz e Gabriel Jesus, Arteta cerca soluzioni nell’improvvisazione. Il piano che funziona in Premier si frantuma davanti all’organizzazione superiore del PSG.

Il tecnico spagnolo alla guida dei parigini orchestra una sinfonia perfetta. Scelte giuste, gestione precisa, rischi ridotti all’osso. Mostra che l’ossessione del Qatar per la Champions non è più una fissazione sterile, ma un piano concreto. Il PSG non è più barocco, dispersivo, isterico. È una macchina da competizione. Ogni uomo sa cosa fare, ogni posizione ha un senso. Non c’è ego, ma sistema. Il ritorno al Parc des Princes non sarà una formalità: sarà per l’Arsenal, un esame di sopravvivenza, per Parigi l’occasione di consacrarsi. Perché adesso, dopo anni di cadute e illusioni, il PSG ha davvero il volto di una candidata alla vittoria. Ha imparato a gestirsi, soffrire, colpire. Ha imparato a vincere. E questa è la vera notizia. Non il gol di Dembélé, non i riflessi di Donnarumma, non l’eleganza di Fabian. La notizia è che il PSG non è più un’idea confusa, ma una realtà concreta. Ha abbattuto Newcastle, Milan, Real Sociedad, Barcellona e ora Arsenal. Con metodo, non con isteria. All’Emirates, l’Arsenal capisce che il salto di livello non si fa con le intuizioni isolate. Serve struttura. Serve tenuta mentale. Serve freddezza. Tutto ciò che oggi il PSG incarna alla perfezione.