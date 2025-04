Il PSG si affida alla scaramanzia: con l’Arsenal ci sarà la “maglia fortunata”

L'Arsenal fa paura e i francesi si affidano anche alla dea bendata per arrivare in finale. Ecco la scelta a poche ore dalla partita

Michele Massa 29 aprile - 15:08

Questa sera il PSGaffronterà l'Arsenal per la semifinale d'andata di Champions League. Archiviato in scioltezza il campionato francese, gli uomini di Luis Enrique puntano a raddoppiare facendo il colpo grosso in Inghilterra. Non sarà facile e per questo motivo, Kvara e compagni hanno deciso di affidarsi anche alla scaramanzia.

Scaramanzia di Champions, il PSG questa sera scenderà in campo con la maglia fortunata — Il PSGtorna in Inghilterra e dopo aver eliminato l'Aston Villa e il Liverpool, sul suo cammino questa volta ci sarà l'Arsenal. Come nelle precedenti due vittoriose trasferte, per scaramanzia, la squadra di Luis Enrique giocherà con la maglia "Jordan blu". In una partita come questa ogni minimo dettaglio può fare la differenza e anche la dea bendata gioca un aspetto importantissimo. A differenza delle due precedenti trasferte inglesi però, questa volta si tratta di sfida d'andata, mentre le altre erano di ritorno. Nella prima i parigini hanno vinto ai rigori, nella seconda si sono assicurati il passaggio alla semifinale con un secondo tempo da thriller.

Nella doppia sfida, ricordiamo che il ritorno andrà in scena il prossimo 7 maggio alle ore 21:00 al Parco dei Principi. In Francia si sogna in grande, ma i Gunners spaventano, negli occhi di tutti c'è ancora l'impresa contro il Real Madrid.