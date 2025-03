Augusto e Jutglà a guidare i rispettivi attacchi: le probabili formazioni di Cercle Brugge e Club Brugge

Un match cruciale per la rivalità cittadina, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per i tre punti. Le probabili formazioni del match

Nancy Gonzalez Ruiz 8 marzo 2025 (modifica il 9 marzo 2025 | 00:14)

Il derby di Bruges tra Cercle Brugge e Club Brugge , in programma il 9 marzo 2025, si preannuncia come un incontro cruciale per entrambe le squadre, con il Club Brugge attualmente in lotta per la vetta della Pro League e il Cercle Brugge che cerca di risalire la classifica.

Analisi delle due squadre Cercle Brugge si presenta all'incontro con una posizione di classifica non favorevole, occupando l'11° posto con 32 punti. La squadra ha mostrato una certa difficoltà nel trovare la vittoria, con soli 7 successi in 28 partite. Il loro attacco ha segnato 28 gol, ma ha anche subito 38 reti, evidenziando una differenza reti negativa di -10. Kévin Denkey è il miglior marcatore della squadra con 10 reti, e la sua capacità di segnare sarà fondamentale per le ambizioni del Cercle.

Dall'altra parte, Club Brugge è attualmente secondo in classifica con 53 punti e una solida difesa che ha concesso solo 33 gol. Con 15 vittorie in 28 partite, la squadra di Scott Parker ha dimostrato di essere una delle formazioni più competitive del campionato. Il Club Brugge è noto per il suo gioco offensivo e la capacità di segnare, avendo realizzato 58 gol finora. La squadra arriva a questo derby dopo una serie di risultati altalenanti, ma è decisamente favorita per la vittoria.

Probabili formazioni Cercle Brugge 4-2-3-1: M. Delanghe; I. Diakité, L. Perrin 5, E. Utkus, F. Nazinho; L. Agyekum, A. Francis; M. Efekele, T. Somers, A. Minda Garcia; F. Augusto.

Club Brugge 4-2-3-1: S. Mignolet; K. Sabbe, B. Mechele, J. Ordonez Guerrero, M. de Cuyper; A. Jashari, R. Onyedika; C. Talbi, H. Vanaken, C. Tzolis; F. Jutglà.

Statistiche e precedenti — Negli ultimi incontri tra le due squadre, il Club Brugge ha dominato storicamente con circa il 65% delle vittorie nei derby. L'ultimo incontro diretto ha visto il Club Brugge prevalere con un netto 3-0. Nonostante ciò, il Cercle Brugge avrà il vantaggio del fattore campo e cercherà di sfruttare l'entusiasmo dei propri tifosi per cercare un risultato positivo.

Aspettative e pronostici — Le previsioni indicano un match combattuto ma con il Club Brugge come chiaro favorito. Le quote scommesse vedono i padroni di casa a 4.64 per la vittoria e gli ospiti a 1.80. Tuttavia, il Cercle Brugge potrebbe sorprendere se riuscisse a mantenere alta l'intensità e a sfruttare le occasioni create.