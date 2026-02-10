Bari-Spezia live: streaming gratis e diretta TV del match di Serie B

Bari-Spezia, live streaming gratis e diretta tv del match valevole per il posticipo del turno infrasettimanale di Serie B.

Gennaro Dimonte 10 febbraio 2026 (modifica il 10 febbraio 2026 | 17:51)

Turno infrasettimanale di Serie B in cui si affronteranno Bari e Spezia. Allo stadio "San Nicola" va in scena una sfida fondamentale in chiave salvezza. Pugliesi alla ricerca di tre punti di importanza capitale per tornare in corsa verso la salvezza diretta, stesso discorso per i liguri che si sono rinforzati parecchio nel mercato invernale e credono nella risalita. Appuntamento a mercoledì 11 febbraio alle ore 20:00.

Bari-Spezia sarà visibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono in diretta i principali eventi di calcio a europeo e mondiale, inclusa tutta la Serie B.

Il match sarà anche disponibile in diretta su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento.

Bari-Spezia, il momento delle due squadre — Crisi profonda per il Bari, battuto nello scontro diretto contro il Mantova per 2-1 e in piena zona retrocessione a quota 20 punti. Ennesima partita da dentro o fuori per i ragazzi di Moreno Longo, reduci in casa dallo 0-3 contro il Palermo. Va detto che i pugliesi hanno vinto negli ultimi due mesi e mezzo solo contro il Cesena, all'andata e al ritorno. Da quel momento in poi solo sconfitte e pareggi.

Periodo meno negativo rispetto agli avversari, con i quattro punti conquistati nelle ultime tre partite che proiettano i liguri verso i playout. Sfida importantissima per lo Spezia che, nonostante un'ottima campagna acquisti invernale, non è ancora riuscito a dare lo scatto giusto per uscire dalla zona rossa della classifica. Il successo fuori casa manca dall'8 dicembre, data dello 0-1 sul campo della Virtus Entella.

Le probabili formazioni di Bari-Spezia — BARI (3-4-2-1): Cerofolini, Cistana, Pucino, Stabile; Mane, Braunoder, Verreth, Dorval; De Pieri, Rao; Gytkjaer. Allenatore: Moreno Longo

SPEZIA (3-5-2): Radunovic, Ruggero, Hristov, Beruatto; Sernicola, Romano, Nagy, Valoti, Adamo; Vlahovic, Di Serio. Allenatore: Roberto Donadoni.