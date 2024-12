Fulham-Arsenal, non si va oltre l’1-1: la apre Jiménez, la riacciuffa Saliba

Il derby tra Fulham e Arsenal non ha provocato vinci e vincitori: è terminato con il risultato di 1-1, visto che a Jiménez ha risposto Saliba. Sul finale solo un'illusione il gol (annullato) di Saka.

8 dicembre 2024

Non si è andati oltre l'1-1 in casa del Fulham: l'Arsenal ha riacciuffato il pareggio, dopo essere andato sotto di un gol, e la rete sul finale di Saka ha solamente illuso la squadra ospite visto che è stata annullata per fuorigioco. Il titolo di migliore del match se l'è aggiudicato senza troppi dubbi Saliba che non solo ha evitato la sconfitta dei suoi, ma che ha anche creato la maggior parte dei problemi agli uomini di Marco Silva.

Fulham-Arsenal, termina 1-1 al al Craven Cottage — La minaccia offensiva, dando uno sguardo ai numeri, è stata prodotta per di più dall'Arsenal che, nonostante i 12 tiri totali e i 4 tiri in porta, è riuscito tuttavia a segnare solamente un gol. Dal canto suo, il Fulham ha capitalizzato di più perché di 2 tiri totali entrambi hanno centrato lo specchio della porta e 1 di questi si è poi appunto trasformato in gol. Se da un lato si è messo in luce Jiménez con il primo gol del derby all'11' su assist di Tete, dall'altro non è stato da meno Saliba che ha risposto con un super gol al 52' su assist di Havertz.

Al 89' ha anche segnato il gol del momentaneo 1-2 Bukayo Saka ma il vantaggio non si è alla fine dei giochi concretizzato: la rete è stata annullata per fuorigioco dopo un lungo e attento controllo in salva VAR. Nel London derby non si è perciò andati oltre il pareggio. I Gunners si sono posizionati momentaneamente in seconda posizione con 29 punti in classifica, mentre i Cottagers sono al 10° posto con 23 punti.

